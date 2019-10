خسائر ميلان ترتفع إلى 146 مليون يورو

ميلانو – خسارة قاسية جديدة تعرّض لها فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، هذا المرة لم تكن على أرض الملعب أمام فريق منافس، وانما على الصعيد الاقتصادي إذ بلغت خسائره للسنة المالية لعام 2018 والمنتهية في 30 حزيران (يونيو) المنقضي، 146 مليون يورو (165 مليون دولار) حسبما ذكرت تقارير اعلامية إيطالية.

وقالت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية إن الخسائر ارتفعت بنسبة 16 في المائة لتصل الى 146 مليون يورو مقارنة بـ 126 مليون يورو لنفس الفترة من العام السابق، بتكلفة 373 مليون يورو، بزيادة قدرها 5.1 في المائة، وإيرادات 241.1 مليون يورو، بانخفاض 6.1 في المائة.

Not @ me being straight, but i sold Gini Wijnaldum to A.C Milan 2 seasons ago for £210m, and now he's unhappy there, fought with the manager, and wanted to leave… Then i activated his release clause for only £25m and now he's back at my club pic.twitter.com/Bscd2Cu8An

— pablo.lonelypanini (@pablonelypanini) October 28, 2019