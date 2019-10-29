خسائر ميلان ترتفع إلى 146 مليون يورو

ميلانو – خسارة قاسية جديدة تعرّض لها فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، هذا المرة لم تكن على أرض الملعب أمام فريق منافس، وانما على الصعيد الاقتصادي إذ بلغت خسائره للسنة المالية لعام 2018 والمنتهية في 30 حزيران (يونيو) المنقضي، 146 مليون يورو (165 مليون دولار) حسبما ذكرت تقارير اعلامية إيطالية.

وقالت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية إن الخسائر ارتفعت بنسبة 16 في المائة لتصل الى 146 مليون يورو مقارنة بـ 126 مليون يورو لنفس الفترة من العام السابق، بتكلفة 373 مليون يورو، بزيادة قدرها 5.1 في المائة، وإيرادات 241.1 مليون يورو، بانخفاض 6.1 في المائة.

Not @ me being straight, but i sold Gini Wijnaldum to A.C Milan 2 seasons ago for £210m, and now he's unhappy there, fought with the manager, and wanted to leave… Then i activated his release clause for only £25m and now he's back at my club pic.twitter.com/Bscd2Cu8An — pablo.lonelypanini (@pablonelypanini) October 28, 2019

ويسعى الفريق لاستعادة فترة أمجاده عندما كان تحت قيادة سيلفيو برلسكوني حينما حقق سبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وتراكمت ديون الفريق اللومباردي لتبلغ حوالي 500 مليون يورو على مدار المواسم الستة الماضية التي تغيب فيها عن دوري الأبطال.

وكان صندوق الاستثمار الأميركي “إليوت” استحوذ على بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات، المثقل بالديون من رجل الأعمال الصيني لي يونغ هونغ في تموز (يوليو) 2018، وكان لغياب النادي عن البطولات الأوروبية تأثير على الجهات الراعية لدى الفريق وفي مبيعاته، حيث انخفض الدخل من الرعاة بمقدار 6,7 مليون يورو وانخفضت مبيعات التذاكر بمقدار 1,2 مليون يورو.

@fmoyuncusu Arkadaşlar A.C Milan kariyerine başladım. Transferlerim bunlar ne diyorsunuz? pic.twitter.com/3lRlHk6Pcv — Eray Azmanoviç 14 (@fmtayfaonline) October 25, 2019

في المقابل ارتفعت إيرادات حقوق النقل التلفزيوني من 109,3 مليون إلى 113,8 مليون.

واحتل ميلان المركز الخامس في الدوري المحلي الموسم الماضي، لكنه حرم من المشاركة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لخرقه قواعد اللعب النظيف لدى الاتحاد الاوروبي للعبة.

وانخفضت إيرادات بيع لاعبي كرة القدم على وجه الخصوص من 42 مليون يورو إلى 25,5 مليون يورو، ولإبقاء النادي صامداً ضخت “إليوت” 325 مليون يورو في المجموع حتى شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، حسبما ذكرت شبكة “سكاي سبورت” إيطاليا. (أ ف ب)