آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

خسائر ميلان ترتفع إلى 146 مليون يورو

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ميلانو – خسارة قاسية جديدة تعرّض لها فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، هذا المرة لم تكن على أرض الملعب أمام فريق منافس، وانما على الصعيد الاقتصادي إذ بلغت خسائره للسنة المالية لعام 2018 والمنتهية في 30 حزيران (يونيو) المنقضي، 146 مليون يورو (165 مليون دولار) حسبما ذكرت تقارير اعلامية إيطالية.

وقالت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية إن الخسائر ارتفعت بنسبة 16 في المائة لتصل الى 146 مليون يورو مقارنة بـ 126 مليون يورو لنفس الفترة من العام السابق، بتكلفة 373 مليون يورو، بزيادة قدرها 5.1 في المائة، وإيرادات 241.1 مليون يورو، بانخفاض 6.1 في المائة.

ويسعى الفريق لاستعادة فترة أمجاده عندما كان تحت قيادة سيلفيو برلسكوني حينما حقق سبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وتراكمت ديون الفريق اللومباردي لتبلغ حوالي 500 مليون يورو على مدار المواسم الستة الماضية التي تغيب فيها عن دوري الأبطال.

وكان صندوق الاستثمار الأميركي “إليوت” استحوذ على بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات، المثقل بالديون من رجل الأعمال الصيني لي يونغ هونغ في تموز (يوليو) 2018، وكان لغياب النادي عن البطولات الأوروبية تأثير على الجهات الراعية لدى الفريق وفي مبيعاته، حيث انخفض الدخل من الرعاة بمقدار 6,7 مليون يورو وانخفضت مبيعات التذاكر بمقدار 1,2 مليون يورو.

في المقابل ارتفعت إيرادات حقوق النقل التلفزيوني من 109,3 مليون إلى 113,8 مليون.

واحتل ميلان المركز الخامس في الدوري المحلي الموسم الماضي، لكنه حرم من المشاركة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لخرقه قواعد اللعب النظيف لدى الاتحاد الاوروبي للعبة.

وانخفضت إيرادات بيع لاعبي كرة القدم على وجه الخصوص من 42 مليون يورو إلى 25,5 مليون يورو، ولإبقاء النادي صامداً ضخت “إليوت” 325 مليون يورو في المجموع حتى شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، حسبما ذكرت شبكة “سكاي سبورت” إيطاليا. (أ ف ب)

الوسوم

مقالات ذات صلة

منتخب كرة الشباب يتدريب في قطر استعداداً للتصفيات الآسيوية

منذ 3 ساعات

تغريدات .. هيرنانديز يدعم زوله ونيمار يشارك في حملة دعائية

منذ 3 ساعات

كيفن دورانت يتمنى الاعتزال في برشلونة

منذ 3 ساعات

تقارير.. غاريث بيل يقرر الرحيل عن ريال مدريد

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock