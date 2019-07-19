خسارة خامسة لمنتخب السلة في بطولة كأس ويليام جونز

عمان – الغد – خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام منتخب الصين تايبيه (أ) بنتيجة 89 – 70 “النصف الأول “46 – 34 ” الجمعة ، ضمن منافسات بطولة كأس ويليام جونز الحادية والأربعين والمقامة في الصين تايبيه بمشاركة 9 فرق.

وهذه هي الخسارة الخامسة للمنتخب الوطني لكرة السلة مقابل انتصارين.

ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في البطولة عند الساعة 10 بتوقيت الأردن يوم غد السبت بمواجهة فريق جامعة كولومبيا البريطانية من كندا.

وتأتي المشاركة في كأس ويليام جونز، ضمن استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2019 المقرر إقامتها في الصين من 31 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول (سبتمبر)؛ حيث حل الفريق في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات البطولة التي أحرز لقبها مرتين العامين 2007 و2008، بغياب ستة من أبرز لاعبيه هما دار تاكر وأحمد الدويري اللذان لم يلتحقا بعد بمعسكر الفريق، والمصاب بكسر في يده محمود عابدين، والمبعد بقرار من الجهاز الفني محمد شاهر، والغائب لأسباب خاصة موسى العوضي، إضافة إلى قائد المنتخب زيد عباس الذي تعرض للإصابة في المباراة الأولى أمام كوريا الجنوبية، ويتوقع غيابه لأربعة أسابيع من الآن.