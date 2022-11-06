خسارة كبيرة لمانشستر يونايتد ..وفوز أرسنال في ديربي لندن

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة كبيرة بنتيجة 1-3، على يد أستون فيلا، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل مانشستر يونايتد اللقاء بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حمل شارة الكابتن، بسبب غياب هاري مغواير وبرونو فيرنانديز عن الفريق.

ونجح أستون فيلا بتسجيل هدفين مبكرا، ليظهر علامات تطور واضحة تحت قيادة مدربه الجديد أوناي إيميري.

وبالرغم من عودة مانشستر يونايتد عن طريق المدافع لوك شو، إلا أن أستون فيلا عاد مرة أخرى بهدف ثالث عن طريق جيكوب رامزي.

ولم يظهر النجم كريستيانو رونالدو بالشكل المأمول، وبدا تائها بين مدافعي أستون فيلا، لتستمر سلسلة معاناته على أرض الملعب هذا الموسم.

وبقي مانشستر يونايتد بالمركز الخامس في ترتيب الدوري، بعد تعرضه لهذه الهزيمة المفاجئة التي جاءت بعد 9 لقاءات لم يخسر بها “الشياطين الحمر” في جميع المسابقات.

أرسنال استعاد الصدارة

بانتصار مهم في “ديربي لندن”، استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن فقدها لمدة 24 ساعة لمصلحة خصمه مانشستر سيتي.

وواصل أرسنال مسيرته الرائعة بالدوري الإنجليزي، ونجح بتحقيق فوز صعب، من ملعب غريمه اللندني تشلسي.

وانتصر أرسنال بنتيجة 1-0، بفضل هدف سجله المدافع البرازيلي غابرييل، الذي استغل ركنية الإنجليزي بوكايو ساكا، في الدقيقة 63.

واكتفى أرسنال بهذا الهدف الثمين، واستعاد صدارة البريميرليغ، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، مع تبقي جولة أخيرة قبل التوقف من أجل بطولة كأس العالم.

ومن ناحيته، تراجع تشلسي للمركز السابع بهذه الهزيمة، ليسجل ثالث مباراة على التوالي يفشل بالفوز فيها بالدوري.