خسارة “ناشئين اليد” أمام المغرب بالبطولة العربية

عمان – الغد – تعرض المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد الى خسارة جديدة في مشاركته في البطولة العربية الجارية حاليا في مدينة نابل التونسية، وذلك أمام المنتخب المغربي بنتيجة 17-33، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم.

وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الأولى أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 19-33، وخسر مباراته الثانية أمام المنتخب السعودي بنتيجة 20-37، في الوقت الذي يخضع فيه الفريق الى الراحة يوم غد “الاربعاء” قبل أن يستأنف لقاءاته يوم الخميس المقبل بمواجهة المنتخب التونسي، ثم يقابل المنتخب القطري يوم الجمعة المقبل في ختام لقاءات دور المجموعات.

ويرأس وفد المنتخب الوطني عضم مجلس ادارة الاتحاد د. سليم الجزازي، الى جانب مهند المنسي مدربا ومساعده ابراهيم البحيري، وشادي السكران معالجا، ومحمد بطل اداريا اضافة الى اللاعبين محمد الدحلة ومحمد الحسين وعلي ابو رمان ومحمود خماش ونادر صالح ومعاذ العقيلي وكرم الكوفحي وحسام الشقيرات وسوار بكار ومحمد هيثم وغيث النوتي ومعن حدادوجميل السبع وعلي ملكاوي وبلال المهيرات وعبد الاله ابو رمان.