الرياضةرياضة محلية

خسارة “ناشئين اليد” أمام المغرب بالبطولة العربية

منذ 59 دقيقة
المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد (الغد).

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – تعرض المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد الى خسارة جديدة في مشاركته في البطولة العربية الجارية حاليا في مدينة نابل التونسية، وذلك أمام المنتخب المغربي بنتيجة 17-33، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم.
وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الأولى أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 19-33، وخسر مباراته الثانية أمام المنتخب السعودي بنتيجة 20-37، في الوقت الذي يخضع فيه الفريق الى الراحة يوم غد “الاربعاء” قبل أن يستأنف لقاءاته يوم الخميس المقبل بمواجهة المنتخب التونسي، ثم يقابل المنتخب القطري يوم الجمعة المقبل في ختام لقاءات دور المجموعات.
ويرأس وفد المنتخب الوطني عضم مجلس ادارة الاتحاد د. سليم الجزازي، الى جانب مهند المنسي مدربا ومساعده ابراهيم البحيري، وشادي السكران معالجا، ومحمد بطل اداريا اضافة الى اللاعبين محمد الدحلة ومحمد الحسين وعلي ابو رمان ومحمود خماش ونادر صالح ومعاذ العقيلي وكرم الكوفحي وحسام الشقيرات وسوار بكار ومحمد هيثم وغيث النوتي ومعن حدادوجميل السبع وعلي ملكاوي وبلال المهيرات وعبد الاله ابو رمان.

مقالات ذات صلة

منتخب كرة الشباب يتدريب في قطر استعداداً للتصفيات الآسيوية

منذ 6 ساعات

تغريدات .. هيرنانديز يدعم زوله ونيمار يشارك في حملة دعائية

منذ 6 ساعات

كيفن دورانت يتمنى الاعتزال في برشلونة

منذ 6 ساعات

تقارير.. غاريث بيل يقرر الرحيل عن ريال مدريد

منذ 6 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock