خشبة المسرح في “صيف عمان” تبتهج بأهازيج التراث الفلسطيني

معتصم الرقاد

عمان- اعتلى خشبة المسرح الرئيسي لمهرجان صيف عمان 2019 في أمسيته السادسة فرقة دبكة الأهازيج للتراث الفلسطيني، والفنانان نجم السلمان وتوفيق الدلو.

الفرقة الفلسطينية أمتعت الجمهور من أهالي مدينة عمان وضيوفها بوصلات استعراضية من الفلكلور الشعبي الفلسطيني على وقع الأنغام والتوزيع الموسيقي المميز، وهو ما لاقى حماس وتفاعل المشاهدين.

وقدم الفنان الدلو في فقرته الغنائية عددا من أغانيه منها “عودلي”، وهي من كلمات عمر ساري وألحان الفنان طوني قطان؛ حيث تميز في أدائها، ما جذب الجمهور نحو دفء كلماتها.

وتواصلت أمسية الدلو بأغنية “يا زين”، إضافة الى ميدلي من الأغاني الأردنية الوطنية، وبعض الأغاني العربية الأخرى، أداها بتميز، وظهرت خلالها إمكانياته الصوتية، وحسن أدائه أمام جمهوره.

وأطل الفنان نجم السلمان على جمهوره وسط تصفيق من محبيه ليقدم بصوته الرمثاوي مجموعة من الأغاني الوطنية وأغاني دبكة ومواويل ليعقد الجمهور حلقات الدبكة ويشاركونه في ليلة مميزة.

الجمهور الكبير تفاعل مع الفنان السلمان طيلة الحفل، بعقد حلقات الدبكة والغناء والتصفيق مطولا لنجم، مرددين بدون كلل أو ملل أغانيه، التي جمعت بين أرشيفه العاطفي والوطني.

وشهدت السهرة الفنية العمانية للمهرجان وقدمتها الإعلامية يارا جوبان من راديو هلا حضور الوفود المشاركة في “مؤتمر منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية- فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا” الذي استضافته أمانة عمان. كما قام الوفد الضيف بزيارة الساحة المخصصة للبازار الذي يتيح عرض وبيع المنتجات المنزلية.

وتبدأ يوميا طيلة أيام مهرجان صيف عمان الذي يستمر لغاية 14 من الشهر الحالي من السادسة مساء فعاليات الأطفال بمحطات الفنون والرسم على الوجوه، ومسابقات وجوائز، وعند الساعة الثامنة عرض لمسرح الدمى واستعراض لشخصيات كرتونية لفرقة كراميش للأطفال.

يشار إلى أن الأمانة قامت بتأمين مواقف للمركبات ضمن محيط الحدائق، وتوفير باصات مكوكية داخل وخارج الحدائق لنقل المواطنين إلى موقع المهرجان.