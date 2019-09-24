خصم على رواتب لاعبين في المنتخب.. حكم ياباني لمباراة “النشامى” والكويت.. تصويت منقوص لفيتال وشفيع

خالد الخطاطبة

عمان– نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

حكم ياباني ومقيم بحريني لمباراة الأردن والكويت

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم حكام ياباني، لإدارة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره الكويتي في عمان يوم 10 الشهر المقبل، في اطار منافسات التصفيات المشتركة، المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات آسيا 2023 في الصين.

ويتولى إدارة المباراة حكم الساحة الياباني سايتو، ويساعده هيروشي وميهارا ويوداي.

ويتولى رئيس قسم شؤون الحكام في الاتحاد البحريني لكرة القدم جاسم محمود، مهمة مقيم الحكام، فيما يتولى الصيني دونج زهينج مهمة مراقبة المباراة.

خصم على رواتب لاعبين في المنتخب

يعاني عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، من خصومات على رواتبهم الشهرية من المؤسسة التي يعملون بها، بسبب عدم قدرتهم حتى الآن، على الحصول على تفريغ من العمل، للاستمرار في مشاركات “النشامى”.

ووفق المعلومات، فإن المنتخب الوطني خاطب أحدى المؤسسات قبل عدة أشهر، للحصول على تفريغ اللاعبين من العمل، خلال مشاركات المنتخب في المباريات والمعسكرات المحلية والخارجية، ولكن دون أن يحصل ذلك حتى اللحظة.

واضطر عدد من اللاعبين، لاستنفاذ اجازاتهم السنوية، بسبب عدم النجاح في الحصول على التفريغ، ما دفع المؤسسة للبدء في خصومات مالية على رواتب اللاعبين الذين تفاجأوا بهذا الخصم عند استلام رواتبهم.

اللاعب السابق مؤيد سليم – (من المصدر)



وتمنى نجوم المنتخب، أن تراعي مؤسستهم مشاركتهم مع المنتخب الوطني، التي تأتي في اطار البحث عن تحقيق إنجاز للكرة الأردنية خلال التصفيات المشتركة.

نادي ايفيان الفرنسي يسرد جوائز وإنجازات ميساء

سرد نادي ايفيان للسيدات، أحد أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، إنجازات وجوائز اللاعبة الأردنية ميساء جبارة، التي احترفت حديثا في صفوف الفريق الفرنسي.

وقدم النادي الفرنسي لاعبته الأردنية الجديدة، بطريقة مميزة، من خلال سرد لجميع إنجازاتها مع المنتخب والأندية، إلى جانب ذكر الجوائز الفردية التي فازت بها.

وكانت ميساء جبارة، أعلنت احترافها قبل عدة أيام بالفريق الفرنسي، في تجربة احتراف ثانية في فرنسا، حيث احترفت ميساء في الموسم الماضي في فريق غرينوبل الفرنسي.

وباشرت جبارة تدريباتها مع فريقها الجديد، في انتظار أول ظهور لها مع فريقها يوم الأحد المقبل.

فريق التعمري يفوز على بارالميني وهاني خارج الكشف

حقق فريق أبويل الذي يلعب في صفوفه لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري، فوزا صعبا على فريق بارالميني بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات الدوري القبرصي لكرة القدم.

وشارك التعمري في المباراة كلاعب أساسي، في اللقاء الذي شهد تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

ولم يشهد كشف فريق أبويل في هذه المباراة، ظهورا لاسم اللاعب الأردني الآخر المحترف في أبويل عمر هاني، ليتواصل غياب اللاعب عن منافسات فريقه، وهو ما تناولته بعض الصحف القبرصية.

إلى ذلك، حرص التعمري على مؤازرة فريقي شباب الأردن والجزيرة في مواجهتهما العربية والآسيوية أمس.

وعبر التعمري على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أمنياته لممثلي الكرة الأردنية بالتوفيق للفريقين اللذين سبق وأن مثلهما اللاعب.

تصويت منقوص لفيتال وشفيع بجائزة الأفضل عالميا والعميري يصيب

لم يعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، تصويت المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز، لجائزة أفضل مدرب في العالم التي تم الكشف عنها أول من أمس، وذهبت للمدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي يورغن كلوب، فيما صوت فيتال لأفضل لاعب في العالم.

واختار فيتال خلال تصويته، البرتغالي كرستيانو رونالدو كأفضل لاعب، ثم الهولندي فان دايك، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

أما قائد المنتخب عامر شفيع، فلم يتم الاشارة إلى تصويته على جائزة أفضل لاعب، فيما ظهر تصويته على جائزة أحسن مدرب، حيث اختار البرتغالي سانتوس في المرتبة الأولى، ثم يورغن كلوب، وايريك تين هانغ.

اللاعب موسى التعمري – (من المصدر)



ولم يتم الكشف عن اسباب عدم اعتماد تصويت فيتال على جائزة أفضل مدرب، كما لم يتم الكشف عن سبب عدم اعتماد تصويت شفيع على جائزة أفضل لاعب، وهنا يبرز تساؤل يتمثل في هل قام فيتال وشفيع بعملية التصويت وأغفل اتحاد الكرة إرسال التصويت أم لا؟.

أما على صعيد الإعلاميين، فقد اختير الزميل تيسير العميري مدير الدائرة الرياضية ونائب رئيس التحرير في صحيفة “الغد” من الأردن، للتصويت في هذه الجائزة.

العميري اصاب في اختياراته، عندما رشح ميسي للفوز بجائزة أفضل لاعب، ثم فان دايك ورونالدو، كما رشح العميري المدرب يورغن كلوب في المركز الأول كأفضل مدرب ثم سانتوس وغوارديولا.

يشار إلى أن ميسي فاز بجائز أفضل لاعب، وفاز كلوب بجائزة أفضل مدرب في الحفل الذي اقيم أول من أمس.

وزارة التخطيط في نادي الحسين لانشاء صالة رياضية

تواجد وفد يمثل وزارة التخطيط، في نادي الحسين اربد يوم أمس الثلاثاء، في زيارة تهدف إلى للاطلاع على مبنى النادي، تمهيدا لانشاء صالة للياقة البدنية.

وأكد رئيس نادي الحسين إربد صهيب الخصاونة، أن زيارة وزارة التخطيط لمقر النادي يوم أمس، جاءت بناء على خطاب سابق من النادي للوزارة، بضرورة المساعدة في انشاء صالة رياضية مخصصة للياقة البدنية، لخدمة فرق النادي المختلفة.

وفي رده على استفسارات “الغد”، أشار الخصاونة إلى أن نادي الحسين إربد، ينتظر خطوات عملية في المستقبل القريب، للبدء في إنشاء الصالة.

مؤيد سليم مطلوب كمدير إداري بدوري المحترفين

استمزج فريق يلعب بدوري المحترفين لكرة القدم، رأي النجم السابق مؤيد سليم، للعمل مديرا إداريا للفريق خلال الموسم الكروي المقبل.

ووفق المعلومات، فإن النادي المحترف، وعبر مسؤول نشاط فريق كرة القدم، اجرى اتصالا مع سليم، وعرض عليه تولي مهمة المدير الإداري للفريق في المرحلة المقبلة.

سليم لم يمانع في قبول العرض، في حال تم الاتفاق على كامل التفاصيل، في انتظار الأيام المقبلة لحسم الموضوع، سواء بتوصل الطرفان لاتفاق أم لا.

ملاحظات لمدربين ولاعبين حول نهائي الكرة النسوية

أبدى مدربون ولاعبون محليون، ملاحظاتهم على توقيت إقامة المباراة الفاصلة التي جمعت فريقي شباب الأردن وعمان، عند الساعة السابعة من مساء يوم أمس الثلاثاء.

وأبدى مدربون ولاعبون دهشتهم من اقامة المباراة في هذا الموعد، وهو موعد مباراتي شباب الأردن مع النجم الساحلي التونسي ببطولة الأندية العربية، والجزيرة مع العهد اللبناني بكأس الاتحاد الآسيوي.

وتساءل لاعبون ومدربون، فيما اذا كان القائمون على الكرة النسوية، يعرفون مواعيد مباراتي ممثلي الكرة الأردنية، أو خطر ببالهم هذا الموضوع.

وأكد أحد المدربين، أنه كان متشوقا لمتابعة النهائي النسوي، قبل أن يصطدم بتزامنها مع مباراتي شباب الأردن والجزيرة بالبطولتين العربية والآسيوية.

واعتبر المدرب أن هذا الخطأ ما كان ليحدث، لو كان هناك تنسيق واطلاع على اجندة الأندية الأردنية.

تواصل العمل في الملعب المشترك لناديي الحسين والعربي – (من المصدر)



أحد اللاعبين كشف أيضا، عن انزعاج بين لاعبات شباب الأردن، اللواتي تمنين أن يكون موعد المباراة الفاصلة مغايرا لموعد مباراة شباب الأردن امام النجم الساحلي التونسي، لاتاحة المجال امامهن لمؤازرة الفريق ومتابعة المباراة.

مكافآت للشبول والكتة بعد اجتياز الكويت واختبار أمام الزوراء

حصل المدربان الأردنيان في الجهاز الفني لفريق الشرطة العراقي لكرة القدم، على مكافآت مالية، بعد الفوز على فريق الكويت الكويتي أول من أمس بنتيجة 2-0، في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة الأندية العربية، وبالتالي التأهل إلى الدور التالي، علما أن مباراة الذهاب انتهت كويتية بنتيجة 3-1، ما منح الشرطة بطاقة التأهل.

واثنت إدارة الشرطة على الجهاز الفني بما فيهم المدرب العام الشبول ومدرب الحراس الكتة، قبل أن تعلن عن صرف مكافآت مالية، لا سيما وأن هدف الفوز جاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

إلى ذلك يخوض فريق الشرطة مباراة الكلاسيكو يوم السبت المقبل أمام فريق الزوراء، في الأسبوع الثاني من الدوري.

لاعبو منتخب الشباب على موعد شهر زاخر بالمباريات

ينتظر أن يشهد الشهر المقبل، زخما في مباريات منتخب الشباب الودية، في اطار التحضيرات للتصفيات الآسيوية التي تنطلق في البحرين خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ووفق المعلومات، فإن عددا من المنتخبات، خاطبت اتحاد الكرة بشأن ترتيب مباريات ودية مع منتخبنا، كما خاطب اتحاد الكرة ايضا عددا من المنتخبات، لتأمين مباريات ودية خلال الشهر المقبل الذي يسبق الدخول في المنافسات الرسمية.

ويسعى اتحاد كرة القدم، لتأمين أكبر عدد من المباريات الودية لمنتخب الشباب، أملا في التأهل إلى النهائيات الآسيوية.

وتأتي هذه المخاطبات بناء على طلب الجهاز الفني لمنتخب الشباب الذي يضم بلال اللحام المدير الفني، وغياث التميمي المدرب العام وعمر الكسواني مدرب الحراس، الباحث عن اجراء أكبر عدد من المباريات خلال الشهر المقبل، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية، قبل خوض المباريات الرسمية في البحرين.

وكان منتخب الشباب ظهر بصورة جيدة، خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا التي اقيمت أخيرا في فلسطين.

المدربان ذيابات وسنجلاوي وعيد في السفارة السعودية

تواجد المدربون الأردنيون اسلام ذيابات ومحمد سنجلاوي وسلامة عيد، في السفارة السعودية يوم أمس الثلاثاء، للحصول على تأشيرة دخول الأراضي السعودية، تمهيدا لتدريب فريق النجوم السعودي أحد أندية الدرجة الأولى.

وجاءت هذه الخطوة، بعد الاتفاق الذي جرى بين النادي السعودي والمدربين الأردنيين، للاشراف على تدريب الفريق في المرحلة المقبلة.

وينتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، مغادرة طاقم التدريب الأردني إلى السعودية، لمباشرة العمل.

وكان المدرب الأردني أنس صبرة، توجه إلى السعودية أول من أمس، تمهيدا للعمل مدربا عاما في النجوم السعودي، وبالتالي اتمام عقد الجهاز الفني الأردني لفريق النجوم.

منتخب الكويت يستعد للنشامى بتأجيل الدوري

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، تأجيل الجولة الثالثة من الدوري الكويتي، لاتاحة المجال أمام المنتخب، للاستعداد لملاقاة منتخب النشامى يوم 10 الحالي بالتصفيات المشتركة.

المدربان إسلام ذيابات ومحمد سنجلاوي ينتظران التأشيرة السعودية أمس – (من المصدر)



ولفت القائمون على الكرة الكويتية، أن مباريات الجولة الثالثة التي كانت مقررة في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر المقبل، تم تأجيلها، بناء على طلب المدير الفني للمنتخب الشقيق.

وأكد الكويتيون أن الاتحاد يسعى لتوفير متطلبات المنتخب، استعدادا لمواجهة النشامى في المباراة التي يتطلع اليها المنتخبان الشقيقان بأهمية كبيرة.

يشار إلى أن المدرب الكويتي ثامر عناد، سيقود منتخب الكويت في مباراته أمام النشامى، بعد ابعاد المدرب الكرواتي روميو جوزاك عقب خسارته أمام منتخب أستراليا 3-0، بالجولة الثانية من التصفيات.

ووقع اختيار اتحاد الكرة الكويتي على جهاز فني مكون من المدرب ثامر عناد، والكرواتي بوجو مساعد مدرب نادي الكويت، والتونسي خليل الجبابلي إلى جانب سمير دشتي مدربا للحراس.

وأعلن الكويتيون أن يوم الثالث من الشهر المقبل، سيشهد حضورهم إلى عمان، اي قبل موعد المباراة بأسبوع، بهدف التأقلم على الأجواء.

كواليس النجوم

• مدير فني معروف، اتهم وكيل لاعبين ومدربا محليا، بإفساد صفقة احترافه في إحدى الدول العربية، للاشراف على أحد الفرق هناك..المدير الفني بدا مندهشا من مثل هذه التصرفات التي تسيء للمدرب المحلي..المدرب المعروف كشف أن مفاوضاته مع أحد الأندية العربية، قطعت شوطا طويلا، قبل أن تفشل في اللحظات الأخيرة، بسبب تدخلات من مدرب محلي ووكيل أعمال.

• لاعبو فريق الحسين إربد لكرة القدم، ينتظرون اتمام العمل في الملعب المشترك مع النادي العربي المقام في منطقة زبدة في إربد…القائمون على إعادة تأهيل ملعب نادي الحسين إربد والعربي، بدأوا العمل في الملعب على أمل أن يكون جاهزا قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد..إدارة الحسين إربد توقعت الانتهاء من إعادة تأهيل الملعب خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل…إدارة الحسين إربد تبذل جهدا كبيرا لإنجاز الملعب لاتاحة المجال لفرق النادي من التدرب عليه.

• وفد اتحاد كرة القدم، عاد يوم أمس من العاصمة القطرية الدوحة، بعد زيارة هدفت إلى تعزيز سبل التعاون بين الاتحادين الأردني والقطري..الوفد ضم أمين عام اتحاد الكرة سيزار صوبر، وعضو مجلس الإدارة يوسف الصقور، والمدير الفني للمنتخب الوطني فيتال بوركلمانز.

• فريق رديف الوحدات ورديف الجزيرة لكرة القدم، يلتقيان اليوم الأربعاء في مباراة ودية تجري عند الساعة الخامسة والنصف مساء، على ملعب نادي الوحدات…الملاحظة أن ناديي الجزيرة والوحدات يعتبران الأنشط من بين الأندية في الاهتمام بالفريق الرديف، وهو أمر إيجابي ينعكس على الفريق الأول مستقبلا وفق رؤية المدربين.

• النجم العراقي السابق رزاق فرحان، يواصل قضاء إجازة في عمان التي يعشقها اللاعب العراقي، الذي سبق وأن احترف في فريق النادي الفيصلي..رزاق فرحان يحرص على المشاركة في مباريات خماسي ينظمها بصحبة عدد من اللاعبين العراقيين الذين يتواجدون في عمان.

• عدد من محبي نادي الرمثا، يواصلون الاستفسار والسؤال عن احوال فريق كرة القدم، وموعد مباشرة التدريبات، وأسماء اللاعبين المنضمين للفريق، والجهاز الفني الذي سيشرف على التدريبات في المرحلة المقبلة..جمهور الرمثا كشف عن شوقه لرؤية فريق منافس في الموسم المقبل، ويكون قادرا على اعتلاء منصات التتويج أو المنافسة على أقل تقدير..الجمهور الرمثاوي تمنى أن تشهد الأيام المقبلة، الكشف عن خريطة الطريق للفريق الجماهيري الباحث عن استعادة الأمجاد.