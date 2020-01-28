خصم لغاية 50% على تذاكر الملكية الأردنية حتى منتصف الليل

عمان-الغد- عرضت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم وحتى منتصف الليل خصماً يصل الى 50% على أسعار تذاكرها ويطال رحلات الملكية الأردنية المغادرة من عمان إلى كافة الوجهات على الشبكة باستثناء إسطنبول وجميع الرحلات القادمة إلى عمان بإستثناء القادمة من أميركا الشمالية .

ويستطيع المسافرون استخدام التذاكر التي يشترونها اليوم والليلة خلال الفترة ما بين 1/3/2020 وحتى 10/5/2020 على أن لا تزيد مدة إقامتهم في بلد المقصد عن 45 يوماً، حيث يمكنهم الحجز وشراء التذاكر عبر موقع الملكية الأردنية الإلكتروني www.rj.com أو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية .

العرض الجديد يوفر للمسافرين من أعضاء برنامج ” رويال كلوب ” فرصة كسب الأميال في حساباتهم وإستبدالها بإمتيازات البرنامج المتنوعة، كما يمكن للمسافرين إلى أميركا الشمالية والشرق الأقصى إصطحاب حقيبة أمتعة واحدة مجاناً بوزن 23 كغم، فيما المسافرين إلى المحطات الأخرى يمكنهم دفع مبلغ بسيط بدل حقيبة بهذا الوزن .

ودعت الملكية الأردنية مسافريها إلى سرعة الدخول إلى قنواتها الإلكترونية المذكورة للإستفادة من هذه التخفيضات الكبيرة وقبل فوات الأوان .