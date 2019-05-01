خصم 30% على تذاكر الملكية في يوم عيد العمال

الغد- تقدم شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية خصماً على أسعار تذاكر سفرها بواقع 30% طيلة هذا اليوم الأربعاء الأول من أيار والذي يُصادف يوم العمال العالمي .

ويشمل الخصم جميع الوجهات على شبكة خطوط الملكية الأردنية للرحلات المباشرة، سواء القادمة إلى عمان او المغادرة منها بإستثناء وجهات الشركة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا .

ودعت الملكية الأردنية مسافريها للإستفادة من هذا العرض قصير المدة بالحجز وشراء التذاكر إلكترونياً عبر الدخول إلى موقع الملكية الأردنية www.rj.com أو تطبيـق الشركة على الهواتف الذكيــة، بحيث يمكن السفر بالتذاكر الصادرة بموجب هذا العرض خلال الفترة ما بين 15/9 وحتى 15/12/2019 .

وعبّر المدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر بهذه المناسبة عن تقديره للجهود التي يبذلها العاملون في شركة الملكية الأردنية على وجه الخصوص وللعمال عموماً في مختلف مواقع البناء والإنتاج، مؤكداً حرص الملكية الأردنية على إستمرارية التواصل مع مسافريها عبر عروض أسعار التذاكر التشجيعية والتي لن تدخر الشركة جهداً في تقديمها لعملائها وجمهورها في مختلف المناسبات الإجتماعية والوطنية .