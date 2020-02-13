خصم 40% على تذاكر “الملكية” غداً بمناسبة “الفالنتاين”

عمان-الغد- تعرض شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية خصماً خاصاً مقداره 40% على أسعار تذاكر سفرها بالدرجــة السياحيــة وخصم بقيــمة 15% على تذاكر درجـة رجــال الأعمــال “كــراون” علـى مــدى الساعـات الأربــع والعشــرين مــن يـــوم الجمعــة 14/02/2020 بمنـاســبة “الفالنتاين”.

ويستطيع الراغبون بالسفر الاستفادة من هذا الخصم وشراء التذاكر عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للملكية الأردنية www.rj.com أو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية وتقديمها كهدايا لأفراد العائلة والأصدقاء بهذه المناسبة الاجتماعية.

ويمكن استخدام تذاكر هذا العرض للسفر على جميع مقاطع شبكة الملكية الأردنية المباشرة سواء كانت قادمة الى الأردن أو مغادرة منه باستثناء الرحلات القادمة من الولايات المتحدة ألأميركية وكندا إلى الأردن وذلك خلال الفترة ما بين العاشر من شهر آذار وحتى العشرين من شهر أيار من العام الحالي.