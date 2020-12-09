خصومات لحاملي بطاقات “العربي” من خلال “Rentalcars”

عمان – أطلق البنك العربي مؤخراً عرضاً ترويجياً خاصاً بالتعاون مع موقع “Rentalcars” العالمي لتأجير السيارات، ويقدم العرض الجديد لحاملي بطاقات البنك في الأردن خصم بنسبة 10 % لدى استخدامهم بطاقاتهم عند استئجار السيارة من الموقع. ويعد البنك العربي أول بنك في المنطقة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع موقع “Rentalcars” العالمي لتأجير السيارات، الذي يقدم خدماته في أكثر من 160 دولة في العالم ويوفر خدمة استئجار السيارات عبر أكثر من 6,000 موقع.

ويتيح العرض الجديد لحاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع وبطاقات التسوّق عبر الإنترنت من البنك العربي الحصول على خصم بنسبة 10 % على خدمة استئجار السيارات، وذلك عبر رابط خاص بالبنك العربي وموقع “Rentalcars”، الذي يمكن للعملاء من خلاله الدخول بمنتهى السهولة وانتقاء السيارة الملائمة والحصول على الخصم تلقائياً.

وفي تعليقه على هذا التعاون المشترك، قال يعقوب معتوق – مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: “اننا في البنك العربي نحرص دائماً على تقديم العروض الحصرية والقيمة التي تواكب تطلعات عملائنا الكرام وتلبي احتياجاتهم المتنوعة.” وأضاف:” يتيح هذا العرض الخاص لكل العملاء من حملة بطاقات البنك العربي في الأردن فرصة الاستفادة من الخصم الحصري على خدمة استئجار السيارات من خلال تجربة حجز تمتاز بالمرونة والسهولة عبر الرابط الخاص لعملاء البنك العربي على موقع “Rentalcars” العالمي.”