خصومات لمسافرين يستخدمون تطبيق الملكية على الهواتف الذكية

عمان- طرحت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أمس خصومات جديدة على أسعار تذاكرها للمسافرين الذين يحجزون مقاعدهم باستخدام تطبيق الملكية الأردنية على الهواتف الذكية، حيث تستمر الأسعار المخفضة المعروضة حالياً حتى الخامس من شهر شباط (فبراير) المقبل.

ويأتي عرض الأسعار الجديد بمناسبة إطلاق النسخة المطورة من تطبيق الملكية الأردنية على الهواتف الذكية سواء من حيث الشكل أو المضمون الجديدين فضلا عن سهولة استخدام هذا التطبيق، إذ أن المسافرين الذين يحجزون تذاكر سفرهم خلال الفترة المذكورة سيحصلون على خصم مقداره 15 % لركاب الدرجة السياحية و10 % لركاب درجة رجال الأعمال “كراون”.

ويمكن للمسافرين الذين يحجزون تذاكرهم بموجب العرض السفر خلال فترة طويلة تمتد ما بين الأول من شهر آذار (مارس) المقبل وحتى الثلاثين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

ويتيح العرض لأعضاء برنامج المسافر الدائم مع الملكية الأردنية “رويال كلوب” إمكانية كسب نسبة من الأميال التي تستحق لهم عن رحلاتهم لاستبدالها بامتيازات البرنامج المتعددة.

وأكد المدير العام/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر حرص الشركة على مواصلة طرح الأسعار المخفضة طيلة أشهر السنة وتطوير مختلف منتجاتها وخدماتها، مشيراً الى ما يتمتع به تطبيق الهواتف الذكية المطور من بساطة في الإجراءات وسهولة في الحجز وشراء الخدمات المتنوعة عبر هذه الوسيلة التي أصبحت الأكثر شيوعا للشراء الإلكتروني على المستوى العالمي.

ودعا بيشلر جمهور الملكية الأردنية الى استخدام هذا التطبيق للبقاء على تواصل مع الشركة عند طرح أية عروض سفر أو خدمات جديدة والاستفادة من العرض الحالي والذي يتميز بطول فترة استخدام التذاكر الممتدة على مدى تسعة أشهر من العام الحالي.