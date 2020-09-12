خصومات مميزة على سيارات تويوتا 2020 من المركزية تويوتا

عمان- أطلقت “المركزية تويوتا” حملة ترويجية على سيارات تويوتا، وتستمر اعتبارا من 2 وحتى 24 أيلول الحالي.

وضمن الحملة، تُعرض مجموعة من موديلات تويوتا 2020 الأكثر رواجا بين العملاء بأسعار مميزة، حيث تقدم سيارة تويوتا كورولا هايبريد بسعر 20.200 دينار أردني، وتويوتا هيلوكس ذات الدفع الرباعي بسعر 23.900 دينار أردني.

ترحب “المركزية تويوتا” بالجميع في معرضها في شارع مكة على مدار ثلاثة أسابيع متواصلة للاستفادة من عروض الحملة.