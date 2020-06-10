خصومات من محمودية موتورزعلى كافة طرازات لاند روفر

عمان – تماشيا مع جهود الشركة المستمرة لتوفير أفضل العروض لعملائها خلالالمواسم المختلفة، أعلنت محمودية موتورز – الوكيل الرسمي والحصري لسيارات جاكوار ولاند روفر في الأردن – عن إطلاق عرض جديدعلى كافة طرازات لاند روفر تحت شعار “انتظرتم طويلا، وخططنا كثيرا.. ومكافأتكم الآن”.

ويتيح العرض الجديد-المتوفر حتى نفاد الكمية – فرصة لعشاق العلامة التجارية للتمتع بتجربة فارهة من خلال تملك احدى طرازات لاند روفر الجديدة مع خصومات هائلة وصيانة مجانية لمدة خمس سنوات؛ بالإضافة لخدمة المساعدة على الطريق.

يسري العرض حاليا في مقرّ محمودية موتورز الكائن في شارع المدينة المنورة، والذي يطبّق أعلى معايير السلامة والتعقييم تماشيا مع توجيهات الحكومة الصادرة عن مجلس الوزراء؛ وحفاظا على صحة وسلامة العملاء.