خطأ فريق وثقب في الإطار يحرم راسل من فوز تاريخي

المنامة -أثبت السائق البريطاني اليافع جورج راسل أنه النجم الواعد والصعب لمستقبل الرياضة الميكانيكية عندما بدا على الطريق الصحيح لإحراز باكورة انتصاراته في بطولة العالم للفورمولا 1، قبل أن يرتكب فريقه “المؤقت” مرسيدس هفوة في المرآب ويتعرض لاحقًا لثقب في الاطار خلال جائزة صخير الكبرى في البحرين.

وحل راسل سائق ويليامز بدلًا من مواطنه لويس هاميلتون المتوج هذا الموسم بطلا للعالم للمرة السابعة معادلا رقم الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر، لإصابته بفيروس كورونا المستجد، في فريق مرسيدس وهيمن على 62 لفة من أصل 87 في السباق الذي انطلق منه في المركز الثاني خلف زميله المؤقت في الحظيرة الفنلندي فالتيري بوتاس، قبل أن يعانده الحظ على دفعتين.

وعلى رغم أنه دخل إلى المرآب مرة اضافية، نجح ابن الـ22 عامًا في التقدم إلى المركز الثاني قبل أن يتعرض لثقب في الإطار خلال مطاردته المكسيكي سيرخيو بيريز الذي أمضى قدمًا وحقق باكورة انتصاراته في بطولة العالم.

وقال راسل “المحبط” الذي أنهى السباق في المركز التاسع وحقق أسرع لفة ليخطف بالتالي أولى نقاطه الثلاث في بطولة العالم واختير “سائق اليوم” خلال تصويت مشجعي الفورمولا على الموقع الرسمي “لقد خضتُ في الماضي سباقات سُلبت فيها الانتصارات مني، ولكن مرتين؟ لا يمكنني أن أصدق”.

وتابع “لم أكن أصدق الذي حصل معي. لقد قدتُ بشغف ومن كل قلبي. كنت مسيطرًا على السباق، لا سيما في البداية، ومن ثم دخلت سيارة الأمان الأمر الذي كان مزعجًا ولكن كنت مرتاحًا”.

وأردف السائق الواعد “لقد قمتُ ببعض التجاوزات الجيدة وكنت متحمسًا. كنت جاهزًا لمطاردة سيرجيو كي أستعيد الفوز حيث كانت المنافسة واعدة بأن تكون متقاربة، ولكن كنا قادرين على فعلها”.

وأخذ راسل المبادرة منذ البداية متجاوزًا بوتاس عند الانطلاقة وتقدم عنه بفارق خمس ثوان بعد دخولهما الأول الروتيني إلى المرآب. ومع دخول سيارة الأمان للمرة الثانية، قرّر فريق مرسيدس إدخال سائقيهما إلى المرآب لتغيير الإطارات.

وأقر مدير الفريق النمساوي توتو وولف أن عطلًا في الراديو أدى إلى توقف فاشل لكلا السائقين. إذ توقف راسل أولاً وبعد انطلاقه، وصل بوتاس ليكتشف أعضاء الفريق أنهم لا يملكون الإطارات الجديدة الصحيحة ما أفقد بوتاس الذي حل ثامنًا 27 ثانية، إذ إن الاطارين الاماميين من نوعية متوسطة القساوة قد وضعا عن طريق الخطأ في سيارة راسل.

تم استدعاء البريطاني مجددًا للدخول الى المرآب لتوقف ثان من أجل وضع الإطارات الصحيحة كونه كان يتنافس في إطارات لا تتناسب مع قانون ملفه كسائق.

واجه راسل إمكانية الاقصاء إلا أن المنظمين اكتفوا بتغريم مرسيدس 20 ألف يورو (620 24 دولار).

وقال القيمون في هذا الصدد “مسؤولية وضع الإطارات المناسبة التزامًا بالقوانين تقع على عاتق أي فريق، لذا فإن العقوبة مطلوبة”.

وبعد هذه البلبلة، كان راسل في المركز الخامس مع استكمال السباق بعد خروج سيارة الأمان للمرة الثانية.

قام بتجاوزات رائعة ليتقدم إلى المركز الثاني قبل أن يتعرض لثقب في إطاره، ولسخرية القدر فمن المرجح ان تكون جرّاء حطام سيارة ويليامز التي يقودها عادة بعد أن خسر مواطنه المبتدئ جاك ايتكن الذي حل مكانه، جناح سيارته إثر حادث بسيط. تحتّم على راسل التوقف مجددًا ليتراجع إلى المركز الرابع عشر، قبل أن يقوم بتجاوزات اخرى رائعة في سباق أثبت فيه مهارته القيادية خلف مقود سيارة خارقة لينهي السباق الذي حرم فيه من تحقيق فوز استثنائي في المركز التاسع.

وقال عقب الخيبة الكبيرة “لو قلتم لي في بداية نهاية الأسبوع انني سأجني بعض النقاط، لقلت لكم.. حسنًا ستكون نهاية اسبوع رائعة” ولكن لو قلتم لي انني سأتصدر السباق وينتهي بي المطاف هكذا.. لا أعرف (ما أقوله)”.

وتابع “الأمر مؤلم كثيرًا. صراحة، كنت حزينٌ جدًا عندما خرجت من السيارة. تحدثتُ مع والديّ فورًا. كنت أدرك أنهما حزينان لأجلي. قالا لي أنهما فخوران جدًا بي”.

وقال راسل أن وولف والمسؤول الاستراتيجي في الفريق جيمس فاولز والمهندس بيت بونينغتون كانوا إيجابيين وأشادوا به “لقد تعانقنا. آمل أن أكون قد أعطيت توتو بعض المشاكل ليعالجها للمستقبل، أنا سعيدٌ. أنا فخورٌ”.

فيما أكد وولف “لم تكن آخر محاولة له للفوز. إنها فقط بداية حكاية خيالية لم تنجح اليوم. أقول إن نجمًا جديدًا قد ولد”.

وفي الوقت الذي حظي راسل بإشادة من وولف، صوّب آخرون السهام على انه ليس السائق الوحيد الذي تخفي سيارة غير تنافسية موهبته الرائعة.

إذ اعتبر الاسباني كارلوس ساينز سائق فريق ماكلارين الذي حل رابعًا “من المؤسف أنه عندما تضع فجأة رجلاً ينافس على المركز الخامس عشر كل أسبوع في سيارة قادرة على الفوز، ينطلق في المركز الثاني بفارق 20 ألف بالثانية عن المركز الاول”.

وتابع ساينز الذي سينتقل إلى فيراري الموسم المقبل “حقيقةً هذا الأمر يظهر ما تفتقده بطولة العالم، ألا وهو ابتكار عرض أجمل في حال نجحوا في إحداث اعتدال في المنافسة وسمحوا للسائقين في إحداث الفارق”.

كما وافقه زميله في الفريق البريطاني لاندو نوريس الذي اعتبر أن “العديد من السائقين بإمكانهم القيام بشيء مماثل” في سيارة مرسيدس مؤكدًا أن هاميلتون يملك إمكانات اضافية. وتابع “إذا أردت أن تفوز بالبطولة، يجب أن تقود سيارة مرسيدس. لذا أعتقد أن العديد من السائقين قادرون على مقارعة بوتاس ولويس في بعض السباقات”. -(أ ف ب)