“خطأ” في ترسيم طريق سميا – سما السرحان يُكبد البلدية 40 ألف دينار

البادية الشمالية الغربية- حال خطأ في ترسيم جزء من طريق سميا – سما السرحان بمحافظة المفرق على اللوحات التنظيمية المتعلقة بالطرق النافذة والذي يبلغ طوله (4) كيلو مترات من اعادة تأهيله وصيانته مما اضطر مجلس المحافظة الى تخصيص (40) الف دينار لصيانة (500) متر من الطريق الى حين تصحيح ترسيمه.

وقالت مديرة الاشغال العامة في المفرق المهندسة رحاب العتوم ان المجلس خصص (40) الف دينار لإعادة تأهيل جزء من الطريق بطول 500 متر مبينة انه وحال تصحيح الخطأ فانه سوف يتم تخصيص مبالغ اضافية لاستكماله.

وقال عضو المجلس عواد السرحان الى ان عدم تأهيل الطريق ضمن اجزائه كاملا جاء لاخطاء في مسار الطريق ما دعا المجلس الى مخاطبة البلدية لتصحيح مسار الطريق ورسمه على المخططات التنفيذية للطرق النافذة.

ولفت السرحان الى ان المجلس سيخصص الاموال اللازمة ضمن الموازنة المقبلة لتأهيل الطريق بعد تصحيح الاخطاء الفنية.

من جهته، قال رئيس بلدية السرحان المهندس خلف السرحان ان الخطأ في جزء من الطريق حال دون اعادة تأهيله بشكل كامل، لافتا الى ان البلدية عمدت الى اعادة ترسيم الطريق ورفعه الى الجهات المختصة لايجاد مخصصات مالية لصيانته والتخفيف على سالكيه خصوصا وان حفرا ومطبات طالت الطريق الذي انشئ منذ ما يزيد على (30) عاما. -(بترا)