خطاب يتوج بذهبية رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية

عمان– احرز الرباع البارالمبي الأردني عبد الكريم خطاب، ذهبية وزن 88 كيلوغراما في منافسات رفع الأثقال خلال مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية “طوكيو 2021”.

وتمكن خطاب من رفع وزن 220 كيلوغراما في المحاولة الأولى، وفي الثانية رفع 225، والثالثة رفع 231 كيلوغراما محطما الرقم الأولمبي.

وبحسب اللجنة البارالمبية الأردنية، فإن خطاب يملك سجلا حافلا بالانجازات، وهو حامل الرقم القياسي العالمي برفعه وزن 240 كيلو غراما، وذهبية بارالمبيك إنشون في كوريا، وكذلك ذهبيات بطولات دولية في كل من ماليزيا ودبي وهنغاريا.

وتستمر المشاركة الأردنية في رفع الأثقال اليوم الأحد بظهور الرباعة أسماء عيسى في وزن 79 كيلوغراما الساعة 10.30 صباحا، ويظهر الرباع معتز الجنيدي في وزن 97 كيلوغراما الساعة 12.30 ظهرا، على أن تختتم مسابقات رفع الأثقال الاثنين المقبل بظهور ثروة الحجاج في وزن 86 كيلوغراما الساعة 7.00 صباحا، وجميل الشبيل في وزن 107 كيلوغرامات الساعة 12.30 ظهرا.-(بترا)