خطاب يحطم الرقم القياسي العالمي لفئة 88 كغم

عمان – الغد – حطم الرباع الأردني عبد الكريم خطاب بطل رفع الأثقال البارالمبي الرقم القياسي العالمي مرتين لفئة لوزن 88 كغم بعدما تمكن من رفع أول مرة 237 كغم وحطمه مرة أخرى 240 كغم في الرفعة الرابعة وذلك خلال بطولة فزاع الدولية لرفع الاثقال للأشخاص ذوي الإعاقة خلال منافسات الإثنين.

وتمكن خطاب من تحطيم الرقم القياسي والظفر بالميدالية الذهبية وحصل على بطالقة التأهيل الرسمية إلى بارالمبيك طوكيو 2021 في المنافسات التي جرت الإثنين في قاعة نادي دبي لأصحاب الهمم.

وعبر د. عامر الشعار رئيس البعثة الأردنية عن فخره بإنجازات لاعبينا مؤكدا أن رفع الأثفال البارالمبية الأردنية تزهر بالعديد من المواهب مؤكدا ثقته بحصد العديد من الميداليات الملونة في قادم الأيام.

وبحسب داوود شحادة الذي أورد الخبر من دبي هنأ عطوفة أ.د حسين أبو الرز رئيس اللجنة وأمينها العام عطوفة مها البرغوثي رئيس البعثة وأعضاء الوفد واللاعبين بإنجاز خطاب العالمي، وذلك من خلال اتصال هاتفي مع البعثة معبرين عن فخرهم بالإنجازات الأردنية التي تحققت بالبطولة.

ويترأس وفد المنتخب البارالمبي د. عامر الشعار عضو مجلس إدارة اللجنة رئيسا وعضوية داوود شحادة إداريا، أحمد حياصات معالجا، عيسى هلال مدربا، أحمد أبو الرب مساعدا للمدرب، وخمسة رباعين هم عمر قرادة 49 كغم، محمد طربش 65 كغم، عبد الكريم خطاب 88 كغم، معتز الجنيدي 97 كغم، وجميل الشبلي لوزن فوق 107 كغم، إضافة للرباعيتين اسماء عيسى 79 كغم، وثروة الحجاج 86 كغم.

وكانت البطولة انطلقت صباح السبت الماضي وتعد محطة الأخيرة لـبارلمبيـك طـوكيو، وتقام تحت إجراءات صحية مشددة دون احتفالات أو جمهور، وبمشاركة 54 دولة حول العالم.

وكان عمر قرادة خطف ذهبية وزن 49 كغم بعدما تمكن من رفع 175 كـغم في مستهل المشاركة الأردنية بالبطولة وتشارك مساء الإثنين ثروة الحجاج في منافسات السيدات لوزن 86 كغم.