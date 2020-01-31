خطباء المساجد: فلسطين قبلة أصحاب الضمائر الحية

عمان – أكد خطباء المساجد في المملكة خلال خطبة الجمعة اليوم، أن القدس الشريف وارض فلسطين قبلة اصحاب الضمائر الحية، مثلما اكدوا أن لأرض فلسطين ومسجدها الأقصى مكانة دينية ومنزلة عظيمة في نفوس المسلمين لا يجوز التفريط بها باي حال من الاحوال .

وقالوا أن فلسطين هي أرض الإسراء و المعراج التي جعلها الله ميراثاً للأمة، وان المسلمين سيواصلون الاعتناء بمسجدهم ويتعهدونه بالرعاية والاهتمام، وان دفاعهم عن أرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك هو دفاع عقيدة لا تزلزلها قوة على وجه الأرض. وأكد الخطباء أن أي اعتداء على الحرم القدسي الشريف، هو اعتداء على عقيدة الأمة. وأشاروا إلى التضحيات العظيمة التي قدمها الجيش العربي دفاعا عن فلسطين وعاصمتها القدس، مؤكدين الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس.

وقال مساعد الأمين العام في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الإسلامي فضيلة الشيخ إسماعيل فواز الخطبا، إن الوزارة اعتمدت هذا الأسبوع عنوانا موحدا لخطبة الجمعة حول القدس والمسجد الأقصى المبارك باعتباره ملكا للمسلمين ولا يقبل القسمة. وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن أمة الإسلام مطلوب منها اليوم، القيام بالعمل الجاد على التربية الاسلامية الصحيحة للجيل الجديد، ملؤها مشاعر العزة والكرامة، والرغبة في استرجاع الحق الضائع، من خلال ربط الأجيال بالمسجد الأقصى المبارك ليبقى مهوى الأفئدة.

وحيا مواقف جلالة الملك وانتصاره للأقصى المبارك وباقي المقدسات، مؤكدا أن القدس ستبقى محط نظر واهتمام آل هاشم على مر العصور والايام وعلى رأسهم صاحب الوصاية جلالة الملك عبدالله الثاني في زمن عز فيه الانتصار للمسجد الأقصى والقدس الشريف. -(بترا)