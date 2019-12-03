خطة أمنية استعداداً لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة

عمان- الغد- ترأس وزير الداخلية سلامة حماد اليوم الثلاثاء اجتماعا في مبنى الوزارة لمناقشة ابرز الاجراءات الامنية والادارية التي اتخذتها الاجهزة الامنية والجهات المعنية، استعدادا لاحتفالات المملكة باعياد الميلاد وراس السنة.

وشارك في الاجتماع مديرا الامن العام اللواء فاضل الحمود والدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة ومحافظ العاصمة سعد الشهاب ومدراء العمليات في الاجهزة الامنية وعدد من المسؤولين والمعنيين.

واكد وزير الداخلية ان الاجتماع يهدف الى مناقشة ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لفرض الامن والاستقرار وتكثيف دور وجهود الاجهزة الامنية للتعامل مع أي امر طارئ لا قدر الله اثناء الاحتفالات منوها الى ان استباق الحدث والتحضير له بشكل جيد يسهم الى حد كبير في التصدي له والقضاء عليه قبل حصوله وذلك في اشارة الى اهمية البعد الوقائي اللازم للتغلب على التحديات الامنية.

واوضح وزير الداخلية ان غرفة العمليات المركزية في الوزارة اضافة الى غرف العمليات الموجودة في المحافظات سوف تعمل على مدار الساعة وبالتنسيق الكامل مع المجالس الامنية لاستقبال اية ملاحظات تتعلق بسير الاحتفالات ومعالجتها على الفور مشددا على اهمية توحيد الجهود وزيادة مستوى التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الاجهزة الامنية والحكام الاداريين والجهات المعنية.

واشار الوزير الى ان نشامى المؤسسة العسكرية والامنية هم العناصر الاساسية التي تقوم عليها المنظومة الامنية الشاملة في المملكة مشيدا بجهودهم وسهرهم وتفانيهم لترسيخ اركان الاستقرار والتصدي لكل من يحاول زعزعة امن وطمأنينة المواطنين وتهديد سلامتهم او تعكير صفو اي شكل من اشكال الحياة العامة.

من جانبه قال مدير الامن العام ان المديرية اعدت خطة امنية تتضمن العديد من المحاور وآليات التنفيذ لتامين احتفالات المملكة باعياد الميلاد وراس السنة وخاصة في المواقع السياحية والدينية والفنادق والحدائق العامة والمولات وغيرها.

كمنا اشار اللواء البزايعة الى ان المديرية ومن خلال مراكزها المنتشرة في كافة مناطق المملكة سوف تتولى تقديم خدمات الاسعاف والانقاذ للمشاركين بالاحتفالات من خلال خطة ميدانية اعدتها المديرية لهذه الغاية والتي تتضمن ايضا اقامة محطات اسعاف متقدمة في عدة مواقع .

بدوره قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب ان المحافظة والاجهزة التنفيذية والامنية فيها تعمل في هذه المرحلة بشكل تكاملي وشمولي ، مؤكدا انه تم اتخاذ جميع الاجراءات الامنية والادارية اللازمة لضمان امن وسلامة المشاركين في احتفالات اعياد الميلاد.

واستمع وزير الداخلية الى عرض قدمه المدراء الامنيون ، حول خططهم الامنية واستعداداتهم المتعلقة بتنظيم الاحتفالات الدينية والذين بدورهم اكدوا ، ان اداراتهم جاهزة دائما لخدمة الوطن والمواطن وتواصل عملها في مختلف الاوقات والظروف.