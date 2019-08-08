خطة أمنية مرورية بيئية شاملة في العيد

عمان- الغد- اعلنت مديرية الامن العام عن وضع خطة امنية شاملة خلال ايام عيد الاضحى المبارك سيباشر العمل بها اعتبارا من صباح يوم السبت.

واشتملت الخطة على 3 محاور امنية ومرورية وبيئية، تهدف للحفاظ على الامن والنظام العام وتوفير الاجواء الملائمة للاخوة الموطنين خلال ايام العيد وضبط المخالفات المرورية والبئية.

المحور الأمني

ففي المحور الامني تقوم قيادات امن الاقاليم من خلال مديريات الشرطة والمراكز الامنية ودوريات النجدة اضافة الى إدارات البحث الجنائي والأمن الوقائي بتعزيز وتكثيف الانتشار الامني ونشر الدوريات الآلية والراجلة وتوزيعها ضمن الأحياء السكنية والمناطق ذات الاكتظاظ السكاني والاسواق وأماكن الترفيه ومواقع الاحتفالات لتحقيق الضبط الامني ومتابعة كافة الملاحظات والبلاغات الوادرة والتعامل المباشر معها بما يحافظ على الامن والنظام العام.

وتهيب هنا مديرية الأمن العام بالاخوة المواطنين والمقيمين ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمه خلال التسوق او ترك منازلهم لفترات طويلة من حيث تأمين الحماية للمساكن وعدم الاحتفاظ بكل ما هو ثمين داخلها والتاكد من الاغلاق الجيد لها، والانتباه أثناء عملية التسوق والابلاغ المباشر عن اية شكاوى عبر مركز القيادة والسيطرة 911.

المحور المروري

كما وتنفذ الادارات المرورية خطة مرورية تهدف الى التخفيف من الازدحامات المرورية وضبط المخالفات المرورية خاصة الخطرة والمعيقة لحركة السير، داعية الاخوة السائقين الالتزام التام بقواعد السير والابتعاد عن ارتكاب المخالفات والسلوكيات المرورية الخاطئة التي تساهم في إيجاد الازدحامات المرورية الخانقة والمسببة لحوادث السير، مشددةً على دور الأسر في مراقبة أبنائها أثناء التسوق والتنزه لحمايتهم من حوادث الدهس.

المحور البيئي

اما المحور البيئي من الخطة الامنية ستقوم الإدارة الملكية لحماية البيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ جولات وحملات على الأسواق والمحال التجارية وأماكن التجمعات العامة لغايات المحافظة على النواحي البيئية والصحية، الى جانب تكثيف حملاتها في المناطق الحرجية وأماكن بيع الأضاحي للحيلولة دون وقوع أية مخالفات قد تقع من بعض المواطنين مثل القيام بذبح الأضاحي على الطرقات العامة وفي الأحياء السكنية.

وستفتح مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها امام ذوي النزلاء اعتبارا من اول يوم من ايام عيد الاضحى المبارك وطيلة ايام العيد بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا .