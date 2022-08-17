خطة أمنية ومرورية بالتزامن مع إعلان نتائج “التوجيهي”

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين الابلاغ عن اي مشاهدات خطرة عبر رقم الواتسب (0790196196)

باشرت مديرية الأمن العام تنفيذ خطة أمنية ومرورية؛ للتسهيل على المواطنين ومساعدتهم، والتقليل من الازدحامات، والتعامل مع أي سلوك سلبي تزامناً مع إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة (التوجيهي).

وتتضمن الخطة عدة محاور لمنع المخالفات المرورية المعطلة لحركة السير لا سيما المسير على شكل مواكب، وإخراج الأجسام من المركبات، والقيادة بطيش وتهور.

وتمنت مديرية الأمن العام التوفيق لجميع الطلبة داعية الجميع للالتزام، ومؤكدة أن الإجراءات المطبقة تتضمن ضبط المخالفين بشكل مباشر، أو تدوين أرقام المركبات المخالفة، واستدعاء مالكيها لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم التي تبدأ من تحرير المخالفة، إضافة إلى تحويل مرتكب المخالفة للحاكم الإداري؛ لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.

كما سيتم تكثيف المراقبة على ظاهرة إطلاق العيارات النارية، ومتابعة أي شخص يقوم بارتكابها لحين ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المشدَّدة بحقه، وعدم إغفال أي ملحوظة أو شكوى ترد بهذا الخصوص، وعدم إغلاق التحقيق بها، إلا عند إلقاء القبض على مرتكبها وضبط السلاح المستخدم.

وتدعو المديرية إلى الالتزام بالقانون، والتعبير بكل حضارية عن الفرح بعيداً عن ارتكاب أية مخالفات تهدد حياة الآخرين، وتعطل أعمالهم، ومؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم التعامل مع أية مخالفة بصرامة تامة داعية كذلك للابلاغ عن اية بلاغات ومشاهدات خطرة عبر رقم الواتسب 0790196196.