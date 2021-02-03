خطة أمنية ومرورية بالتزامن مع نتائج تكميلية التوجيهي

عمان-الغد- أعلنت مديرية الامن العام ومع اقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة (الدورة التكميلية) عن إعداد خطة أمنية للتعامل مع كافة السلوكيات السلبية التي تترافق واعلان النتائج خاصة اطلاق العيارات النارية ، والمخالفات المرورية المعطلة لحركة السير خاصة المسير على شكل مواكب واخراج الاجسام من المركبات والقيادة بطيش وتهور والتجمعات المخالفة لاوامر الدفاع.

وأكدت في بيان الأربعاء ان الخطة الامنية سيُباشر العمل بها قبيل اعلان نتائج الثانوية العامة وستشارك بها كافة مديريات الشرطة والادارات المعنية لمراقبة ظاهرة اطلاق العيارات النارية وضبط كافة اشكال الاستخدام الخاطئ للسلاح وضبط كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية ومنع كافة أشكال التجمعات المخالفة لأوامر الدفاع من خلال نشر الدوريات الآلية والراجلة وباللباس المدني .

كما وستقوم ادارة السير ودوريات النجدة بتكثيف وجودها لضبط كافة المخالفات المرورية الخطرة والمعطلة لسير الحياة الطبيعية للاخوة المواطنين والمسببة للازدحامات المرورية كـ (المسير على شكل مواكب ، اخراج الاجسام من المركبات والقيادة بطيش واهمال ) وسيتم ضبط المخالفين بشكل مباشر او تدوين ارقام المركبات المخالفة واستدعاء مالكيها لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقهم.

هذا وتتمنى مديرية الامن العام لكافة ابنائنا طلاب الثانوية العامة النجاح ، متمنية عليهم وذويهم الالتزام بالقانون والتعبير بكل حضارية عن فرحهم بعيداً عن التجمعات وارتكاب اية مخالفات تهدد حياة الآخرين وتعطل اعمالهم ، ومؤكدة بنفس الوقت انه سيتم التعامل مع أي من هذه المخالفات بصرامة تامة.