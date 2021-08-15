خطة أمنية ومرورية ترافق إعلان نتائج التوجيهي (فيديو)

مديرية الأمن العام تدعو المواطنين للالتزام بمظاهر الاحتفال الآمن وتتمنى التوفيق لكافة الطلبة

الحزم وعدم التهاون مع السلوكيات الخاطئة التي تسبب خطورة على المواطنين

تعزيز الانتشار الامني وتفعيل العمل الاستخباري لضبط كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية.

تخصيص الرقمين: (0790196196) الخاص بمدير الأمن العام للابلاغ عن اطلاق العيارات النارية و(0770999030) لإدارة السير، لاستقبال الصور والفيديوهات التي تظهر التجاوزات، والتعامل مع الشكاوي بسرية تامة

الاستعانة بطائرات الدرون وكاميرات القيادة والسيطرة لضبط كافة المخالفات المرورية الخطرة.

عمان-الغد- دعت مديرية الأمن العام كافة المواطنين إلى الالتزام بمظاهر الاحتفال الآمن، حفاظاً على السلامة العامة وعلى أرواح وممتلكات المواطنين.

و أعلنت المديرية أنه وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة فإنه سيتم ومنذ صباح يوم الغد تنفيذ خطة أمنية ومرورية لضبط كافة المخالفات المرتبطة بإعلان نتائج الثانوية العامة والتي تؤثر على سير الحياة العامة وتهدد حياة الاخرين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها دون اي تهاون.

وأكدت مديرية الأمن على تمنياتها بالتوفيق والنجاح لكافة أبنائنا الطلبة والسلامة لهم ولذويهم، لافتة أنها ستتعامل بحزم ودون تهاون مع السلوكيات الخاطئة التي تشكل خطورة على حياة المواطنين.

وترتكز الخطة التي أعلنت عنها المديرية، بشقها الأمني على تكثيف وتعزيز الوجود الامني ونشر الدوريات الآلية والراجلة، وتفعيل العمل الاستخباري لضبط كافة التجاوزات الأمنية وبخاصة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، ومتابعة أي شخص يقوم بارتكابها لحين ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المشدَّدة بحقه، وعدم إغفال أي ملحوظة أو شكوى ترد بهذا الخصوص .

وفي الشق المروري سيتم العمل على عدة محاور لمنع المخالفات المرورية المعطلة لحركة السير خاصة المسير على شكل مواكب، وإخراج الأجسام من المركبات، والقيادة بطيش وتهور وغيرها من المخالفات الخطرة او المعطلة لحركة السير.

وبموجب الخطة سيتم ضبط المخالفين بشكل مباشر، أو تدوين أرقام المركبات المخالفة، واستدعاء مالكيها لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم التي تبدأ من تحرير المخالفة، إضافة إلى تحويل مرتكب المخالفة للحاكم الإداري؛ وحجز المركبات المخالفة في ساحة حجز سواقة.

كما وسيتم الاستعانة في إنفاذ الخطط الامنية بالطائرات المسيرة الدرون وكاميرات القيادة والسيطرة لضبط المخالفات والتجاوزات واستدعاء مرتكبيها.

وتدعو مديرية الامن العام كافة المواطنين للتعاون معها والابلاغ عن اية مخالفات او تجاوزات من خلال تخصيص الرقمين: (0790196196) الخاص بمدير الأمن العام للابلاغ عن اطلاق العيارات النارية ، و(0770999030) لإدارة السير، على تطبيق الواتس آب، لاستقبال الشكاوي والصور والفيديوهات التي تظهر التجاوزات، أو من خلال رقم الطوارئ الموحد (911) ورقم الواتس اب الخاص بادارة العمليات والسيطرة (0797911911)، لافتة أنه سيتم التعامل بسرية تامة مع كافة الشكاوي والبلاغات.

وتتمنى مديرية الامن العام التوفيق والنجاح لكافة الطلبة داعية اياهم وذويهم إلى الالتزام بالقانون، والتعبير بكل حضارية عن فرحهم بعيداً عن ارتكاب أية مخالفات تهدد حياة الآخرين، وتعطل أعمالهم.