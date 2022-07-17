قالت إدارة السير، إنها أعدت خطة أمنية ومرورية شاملة أمام الجامعات بالتزامن مع بداية الدوام الصيفي.

ويأتي ذلك لتسهيل وصول الطلاب والمحافظة على الانسيابية المرورية في الطرق المؤدية للجامعات بمختلف المناطق.

من جهتها، دعت إدارة الدوريات الخارجية، سائقي مركبات الشحن الكبيرة لأخذ قسط من الراحة داخل محطاتها الأمنية المنتشرة على كافة الطرق الخارجية حفاظاً على سلامتهم وإدامة عمل الكوابح بالشكل السليم، وفق إذاعة الأمن العام.

وأكدت الإدارات المرورية، على الكشف المبكر على كافة الطرق الخارجية والداخلية للتعامل الفوري مع أي معيقات مرورية حفاظاً على كامل الطاقة الاستيعابية للطرق قبيل ذروة بداية الأسبوع المرورية .