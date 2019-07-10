خطة استراتيجية لإعادة النشاط السياحي إلى العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة- ناقشت لجنة السياحة المنبثقة عن غرفة تجارة العقبة، برئاسة رئيس غرفتي تجارة العقبة وتجارة الاردن العين نائل الكباريتي، التحديات والعوائق التي تقف في طريق تقدم السياحة الداخلية والخارجية في العقبة.

ووضعت اللجنة خطة استراتيجية مدروسة وفق أسس علمية للمساهمة في عودة النشاط السياحي لمحافظة العقبة وأضلاع المثلث الذهبي، وادي رم والبتراء والعقبة وكافة الاماكن السياحية.

وقدم الكباريتي كل الدعم لهذه اللجنة لاتخاذ اي قرارات تراها مناسبة لتنشيط الحركة السياحية في العقبة، بالاضافة الى وضع كافة امكانات الغرفة للمساهمة في انجاح عمل اللجنة، وتخصيص الغرفة مبلغا ماديا ليساهم في تحقيق اي برامج تنسب فيها اللجنة.

وتضم اللجنة ممثلين عن كافة الخدمات السياحية في كافة المهن سواء في رم او العقبة، وستقيم اللجنة عملها نهاية هذا العام لإعادة النظر في استراتيجيتها وبرامجها.