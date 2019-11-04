خطة التحفيز..خطوة أولى بانتظار المزيد

عمان – الغد – في الوقت الذي اعتبر صناعيون أن قرارات التحفيز التي أعلنت عنها الحكومة أمس خطوة في الاتجاه الصحيح لتنشيط القطاع وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية بالأسواق المحلية والخارجية، عبر ممثلو قطاعات تجارية وخدمية عن احباطهم من عدم شمولهم بالخطة.

وأعلنت الحكومة اخيرا حزمة قرارات تحفيزية تمثل فيما يتعلق بالصناعة تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط / ساعة، إضافة إلى رديات ضريبة لقطاع الصناعات المصدر بشكل دعم مباشر بنسبة 3 % من قيمة الصادرات الحالية باستثناء قطاعات التعدين والأدوية والملابس و 5 % من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق باستثناء قطاعات التعدين والملابس.

كما تشمل ايضا حوافز مباشرة للمستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارة والمتوسط والصغير ضمن تعليمات واضحة مقابل تشغيل الأردنيين تشمل 240 دينارا سنويا عن كل عامل أردني يتم تشغيله بدلا من كل عامل وافد وتأمين صحي حكومي للعامل الأردني الاحلال الجديد وعائلته.

بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن م. فتحي الجغبير، أن الحوافز التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاع الصناعي تعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتنشيط القطاع وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا.

وبين الجغبير أن الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي تعكس الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص وحرصها على أهمية دور القطاع الصناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين.

وبين أن الحوافز المتعلقة بالتصدير من شأنها أن تعزز استمرار تواجد المنتجات الأردنية بالأسواق الخارجية وتساعدها على اختراق وفتح أسواق جديدة غير تقليدية.

وأوضح أن الصناعة تمر اليوم بظروف صعبة وأن القرارات المتعلقة بالطاقة والتوظيف والصادرات من شأنها أن تعزز مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الاجمالي والتي تصل مساهمتها حاليا إلى أكثر من 24 % من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف قرابة 250 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا.

وأشار الجغبير إلى أن الغرفة وبالتعاون وحضور وزارة الصناعة والتجارة والتموين عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع مختلف القطاعات الصناعية لتحديد المعيقات والمشاكل التي تواجه كل قطاع.

غير ان خبراء انتقدوا استثناء الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني بعض القطاعات الحيوية التي لها مساهمة كبيرة في تحريك عجلة الاقتصاد.

واعتبر الخبراء أن خلو الإجراءات الاقتصادية من قرارات تمس قطاعات التجارة وتجارة السيارات ومصدري ومنتجي الخضراوات والفواكه وصناعات الأدوية والألبسة والتعدين، يتناقض مع الغاية التي جاءت هذه الإجراءات من أجلها؛ ألا وهي تحفيز الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق “إن عدم شمول القطاع التجاري الذي يعد أكبر قطاع دافع لضرائب ومشغل للأيدي العاملة الأردنية بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة يتناقض مع الهدف الذي جاءت من أجله هذه الإجراءات”.

وبين الحاج توفيق أن حالة التباطؤ الاقتصادي غير المسبوقة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وخاصة في القطاع التجاري، تحتم وضع القطاع في مقدمة القطاعات التي استهدفتها الإجراءات الحكومية من أجل هذه الغاية.

وطالب الحاج توفيق، الحكومة، بضرورة تنفيذ توجيهات جلالة الملك المتعلقة بأهمية تحفيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى إعادة النظر في ضريبة المبيعات وتخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء بند الخدمات الجمركية الذي يستوفي 5 % على البضائع الداخلة الى السوق ومواجهة التهريب الجمركي، إلى جانب إعادة النظر في التشريعات، لا سيما قانون المالكين والمستأجرين الذي ألحق الضرر بالتجار.