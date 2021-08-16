خطة الحكومة الاقتصادية: التعامل مرحليا وقطاعيا مع محددات النمو (3)

تتأخر الحكومة بإعلان خطتها الاقتصادية بعد شهرين من التوجيه الملكي بإعدادها ومرور ما يزيد على عشرة أشهر على تشكيلها! كل ذلك دون أي سبب مقنع ودون أن تطرح الحكومة أي استراتيجيات اقتصادية كعنوان اقتصادي لها!! صحيح أنها تجري حوارا مع الجهات ذات العلاقة لكنه حوار تأخر كثيرا ويفترض أنه بدأ مبكرا ! مع كل هذا فإننا ما نزال ننتظر الخطة الاقتصادية التي يفترض بأن عناوينها العامة حاضرة منذ بداية هذا العام، لترسم “ملامح مرحلية وأخرى قطاعية” لإتجاهات الاقتصاد الأردني القادمة مع مستويات توقع حذرة وتحوط عالية، فلا أحد يعلم ويجزم متى تأتي موجة جديدة من هذا الوباء أو متى تختفي!

بالأساس يفترض أن تراعي أي خطة اقتصادية أثر الجائحة، لذا اقترحنا سابقا ان ترسم توجهات التعافي الاقتصادية من خلال “مراحل ثلاث” أولها يبدأ بعكس الاشارة السالبة للنمو الاقتصادي، ثم العودة لمستويات ماقبل كورونا كمرحلة ثانية، وبعدها نعود لحالة النمو الاقتصادي الإيجابي ولو بمستويات متابطئة! ذلك سيعني تحسن نسبي بمستويات الإنتاج عن طريق الزيادة في نمو قطاعات اقتصادية محددة وتحسن في صادرات معينة وهذا تحديدا ما حدث! فقد أظهرت أرقام دائرة الاحصاءات العامة للربع الأول من هذا العام نموا للناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 0.3 % 2021 مقارنة بالربع الأول من العام 2020. هذا النمو الإيجابي قد تحقق من خلال نمو بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية في الاقتصاد الأردني، حيث حقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 15.3 %، ثم قطاع الزراعة بنسبة بلغت 2.9 % تلاه قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 2.1 %. وقد أظهرت هذه القطاعات بالذات أعلى نسب مساهمة في معدل النمو خلال الربع الأول من هذا العام!

بالنسبة للصادرات أيضا تظهر الأرقام مؤشرات إيجابية فقد نمت الصادرات خلال الأشهر الخمس الأولى من هذا العام بمقدار 19.1 % مقارنة مع العام الماضي (قاربت 2.4 مليار دينار)! ذلك النمو تحقق نتيجة نمو مجموعة من الصادرات الوطنية كان أبرزها الألبسة بنسبة 15.4 %، والأسمدة بنسبة 126.8 %، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 38.7 %، والفوسفات بنسبة 16.9 %.

إذا أردنا تحفيز الاقتصاد علينا التعامل مرحليا وقطاعيا مع محددات النمو للاقتصاد الأردني! ابتداء بتحفيز الطلب الكلي ولو مرحليا بخفض العبء الضريبي على الأفراد، فالإنفاق الاستهلاكي الخاص يشكل 85 % من الطلب الكلي للاقتصاد الأردني! ومن ثم دعم القطاعات الاقتصادية التي تساهم بنسب عالية بالإنتاج مثل القطاع الزراعي والصناعات الاستخراجية والتحويلية، وتحفيز قطاعات أخرى كقطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعة الطبية والأدوية وقطاع السياحة، وذلك إما بتخفيف الأعباء الضريبية أو تخفيض رسوم تخفف كلف الإنتاج أو تقديم قروض ميسرة بفوائد مخفضة على فترات سداد طويلة نسبياً.