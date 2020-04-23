خطة رقابية على الأسواق خلال رمضان

طارق الدعجة

عمان – أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة رقابية شاملة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من وفرة السلع وبيعها بأسعار مقبولة وفق ما أعلن المتحدث الرسمي للوزارة ينال البرماوي.

وقال البرماوي لـ”الغد” إن الخطة تتضمن تكثيف الرقابة على القطاعات الغذائية التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك مثل الخضار والفواكه واللحوم الحمراء والدواجن إضافة إلى بيض المائدة وبعض منتجات المخابز والسلع الرمضانية الأخرى.

وبين البرماوي أن الخطة تشمل مراقبة توفر الكميات للمواد الغذائية والرمضانية ورصد مؤشرات الأسعار والعمل على اجراء تحليل من حيث انخفاض واستقرار الأسعار إضافة إلى وضع سقوف سعرية لأي سلع يتبين وجود زيادة غير مبررة على أسعارها.

وأشار البرماوي إلى أن فرق الرقابة ستستمر بمراقبة مؤشرات الأسعار للسلع وتحليلها ومراجعتها باستمرار واتخاذ القرار المناسب حولها مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التدابير الوقائية للرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح البرماوي أن ضمان توفير مخزون كاف وأمن من السلع الاساسية يتم من خلال تعزيز مخزون المملكة من القمح والشعير بشكل مستمر اضافة الى عمليات رصد المخزون الاستراتيجي للمواد والسلع الغذائية الاخرى ضمن برنامج الانذار المبكر الموجود لدى الوزارة والذي يتم من خلاله رصد كميات السلع ومدد الكفاية.

ولفت البرماوي إلى توفر كميات من الإنتاج المحلي تكفي حاجة السوق المحلية في ضوء معدلات الاستهلاك كالخضار وبيض المائدة واللحوم الحمراء والدجاج الطازج بالاضافة الى وجود كميات من الانتاج المحلي مثل اللحوم الحمراء والزيوت النباتية تكفي ما نسبته 30 % من معدل الاستهلاك.

فيما يتعلق بالأسعار أكد البرماوي ان مجمل أسعار السلع الغذائية والرمضانية مستقرة حاليا وذلك وفق رصد مؤشرات أسعار المواد الاساسية والغذائية التي تشكل سلة الغذاء الرئيسية وتشمل قطاعات الحبوب كالسكر والارز والبقوليات كالحمص والعدس والفول اضافة الى الزيوت النباتية وقطاع اللحوم الحمراء والبيضاء والالبان وبعض المواد المصنعة مثل الشاي والاجبان والخضار.

وأوضح البرماوي أن مراقبة أسعار السلع تتم ايضا من خلال تحليل مؤشرات الارتفاع والانخفاض والاستقرار وتحديد سقوف سعرية للسلع التي يطرأ عليها ارتفاعات غير مبررة او مغالاة بالاستناد الى احكام المادة 7/أ من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 / 1998.

وأكد البرماوي ان الخطة تركز على تكثيف الجولات الرقابة على الأسواق في مختلف المحافظات للتحقق من التزام القطاعات التجارية باحكام قانوني الصناعة والتجارة وحماية المستهلك وتشريعاتهما اضافة الى تعزيز كادر مراقبي الأسواق بزيادة عدد المراقبين لتغطية كافة المناطق الجغرافية في المحافظات واستقبال الشكاوى في غرفة العمليات عبر الاتصال الهاتفي على أرقام هواتف الغرفة المعلنة.