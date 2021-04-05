خطة رقابية لـ”الغذاء والدواء” في رمضان

عمان-الغد- أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، اليوم الاثنين، عن خطة رقابية شاملة تستهدف المؤسسات الغذائية والأسواق والمنشآت الاقتصادية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال إن الحملة تأتي في إطار مسؤولية المؤسسة كجهة رقابية تعنى بصحة وسلامة وجودة الغذاء المقدم للمواطن وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطن في الشهر الفضيل.

وأضاف في بيان صحافي، أن المؤسسة تنفذ حملات تستهدف المؤسسات والمواد الغذائية ذات الخطورة العالية وتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين عبر المنصة الإلكترونية للحفاظ على سلامة الغذاء وتوفير جو من الارتياح والرضا والأمن الغذائي والثقة بالجهات الرقابية على مدار 24 ساعة.

وأكد مهيدات، استدامة تفعيل الدور الرقابي والتوعوي للمؤسسة خلال الشهر الفضيل، بالتركيز على الممارسات الغذائية والتسويقية في جميع محافظات المملكة للتأكد من ضمان تطبيق والتزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والسلامة العامة.

وتشمل الخطة الرقابية، أماكن بيع اللحوم وأسواق بيع الجملة للمواد التموينية “مستودعات تخزين +بيع الجملة”، ومحلات بيع المجمدات “اسماك، دواجن، ولحوم”، ومحلات بيع العصائر والقطايف والمطاعم الشعبية ومطاعم الشاورما والوجبات السريعة والمصانع والمعامل الغذائية والمخابز ومحلات الحلويات والمحامص التي تتداول الشوكولاتة والسكاكر الخاصة بالعيد ومطاعم المناسبات والتواصي ومحال بيع الألبان والأجبان والمواد التموينية والمولات والأسواق الكبرى.

وشدد مهيدات على أن المؤسسة من خلال الحملات التفتيشية المستمرة، لن تتهاون مع أية تجاوزات تمس صحة وسلامة الغذاء وستتخذ أشد الإجراءات بحق المنشآت الغذائية التي تثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] والواتس أب على الرقم 0795632000.