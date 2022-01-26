خطة طوارئ للحفاظ على أرضية ستاد القويسمة خلال المنخفض

مصطفى بالو

عمان – أكد مدير مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية م.أحمد المهيرات، أن المدينة اتخذت أقصى درجات الحيطة تحسبا للمنخفض الجوي، وسعيا لحماية ستاد القويسمة الذي يعد منارة رياضية عربية وآسيوية.

وقال المهيرات إنه بدأ بتنفيذ خطة الطوارئ بما يخص حماية ملعب الكرة، تعاملا مع الأجواء الجوية السائدة، وما تحمله من ثلوج، مشددا على أنها تأتي ضمن خطة أمانة عمان الكبرى لجميع مناطقها، بتوجيهات رئيس لجنة أمانة عمان د.يوسف الشواربة.

جاء ذلك في رده على استفسارات “الغد” في ظل التدابير التي اتخذتها المدينة للتعامل مع المنخفض الجوي الحالي، قائلا: “باشرنا قبل فترة وجيزة بإعادة تأهيل أرضية وعشب الملعب، بعد انتهاء منافسات الموسم الكروي 2021، وتوزعت أدوار المختصين في كوادر المدينة، وما يهمنا الحفاظ على الممتلكات العامة بدوافعنا الوطنية، وقمنا باتخاذ التدابير كافة لحماية أرضية الملعب، وتغطيتها بأغطية الوقاية المخصصة للتعامل مع هذه الظروف الجوية، خشية تعرضها للتلف الذي سيحتاج إلى مبالغ مالية إضافية، لإعادة تأهيلها بالشكل الذي يليق بحجم المنشأة الرياضية الوطنية”.

وأضاف المهيرات: “هذه الإجراءات تأتي أيضا، لإنجاز خطة العمل التي أطلقناها، لإعادة تأهيل وزراعة أرضية الملعب، وصيانة أروقتها، لنصل إلى الجهوزية المطلوبة، وضمن البرنامج الزمني الذي وضعناه وقدمناه مؤخرا في الإدارة العليا لأمانة عمان، لاستقبال منافسات الموسم الكروي الجديد 2022، لمختلف مسابقات اتحاد الكرة لأندية المحترفين، إلى جانب تدريبات واستحقاقات المنتخبات الوطنية، ونؤكد دائما جاهزيتنا في مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتعامل مع المستجدات وأي طارئ، حفاظا على المستوى المتقدم التي تحظى به المدينة، ونيلها أعلى التقييمات والإشادات من اتحاد الكرة المحلي، والاتحاد القاري والدولي”.

وحول جاهزية كوادر المدينة للتعامل مع الحالة الجوية الطارئة وخدمة المجتمع المحلي، أجاب المهيرات: “قمنا بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى، ولدى كوادرنا الجاهزية التامة، لتقديم خدماتنا إلى المجتمع المحلي، ومن تقطعت بها السبل وواجهتهم المشاكل في ظل الظروف الجوية السائدة، التي تأتي تنفيذا للمسؤولية الاجتماعية التي تقدمها أمانة عمان في برامجها وخدماتها الوطنية، ونتمنى السلامة للجميع واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال هذه الأحوال الجوية”.