خطة قوامها 750 مليار يورو للنهوض باقتصاد الاتحاد الأوروبي

بروكسل – كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية خطة مساعدات بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي المتضرر من تفشي وباء كوفيد-19، داعيةً الأوروبيين إلى “وضع أحكامهم المسبقة جانباً” ودعم خطتها.

وتدخل هذه التمويلات الجديدة إلى مشروع الموازنة الطويلة الأمد للاتحاد الأوروبي وقيمتها 1100 مليار يورو تقريباً للفترة الممتدة بين 2021 و2027، أعيد هيكلتها من جانب المفوضية التي تنتظر ركوداً “تاريخياً” في التكتل (تراجع بنسبة 7,4 % للنمو في 2020، قبل قفزة بنسبة 6,1 % في عام 2021).

ولغاية أمس، أسفر الوباء عن وفاة 174 ألف شخص في أوروبا.

وستدعّم التمويلات الجديدة من قروض واسعة تصدرها المفوضية باسم الاتحاد الأوروبي، وهي عملية غير مسبوقة في التكتل، سيتطلب تنفيذها مفاوضات شاقة بين الدول الأعضاء.

ومن بين التمويلات البالغة 750 مليار يورو، يفترض أن يوزع مبلغ 500 مليار يورو على شكل إعانات، أي أنه لن يفرض استردادها. ويساوي هذا المبلغ ما طرح في المقترح الفرنسي-الألماني الأسبوع الماضي. أما ما تبقى، أي 250 مليار يورو، سيوزع على شكل قروض للدول الأعضاء.

وتنال إيطاليا وإسبانيا الحصة الأكبر من الإعانات، كونها الأكثر تضرراً من الوباء. وقد تحصل إيطاليا على أكثر من 172 مليار يورو، وإسبانيا على أكثر من 140 ملياراً عبر هذه الآلية. ورحبت روما ومدريد بهذه الخطة.

وقالت فون دير لاين خلال خطاب أمام البرلمان الأوروبي “علينا أن نقوم باستثمارات بمستوى غير مسبوق، لكننا سنقوم بها بطريقة تعود بالمنفعة على الأجيال المقبلة في أوروبا”.

وستصدر المفوضية الديون المشتركة التي تستفيد من معدل فائدة منخفض جداً في السوق، لفترة ثلاثين عاماً كحدّ أقصى، وسيبدأ استحقاقها اعتباراً من عام 2028.

وبحسب مصادر في المفوضية، يمكن للاتحاد الأوروبي استرداد القروض دون الطلب من الدول الأعضاء زيادة إسهاماتها الوطنية، وذلك بفضل موارد جديدة للدخل، من قبيل بيع حصص في سوق الكربون الأوروبية، و”ضريبة” على منتجات مصنعة من شركات ملوثة في الخارج، و”ضريبة” على البلاستيك الذي لا يعاد تدويره، وكذلك ضرائب على الشركات الرقمية.

وللاستفادة من الدعم المالي، على الدول الأعضاء إعداد خطط وطنية، تفصل فيها حاجاتها والإصلاحات التي ستقوم بها، ويجب أن توافق عليها المفوضية والدول الأخرى.

وإذا تمت الموافقة عليه، سيشكل هذا المقترح الخطة الأكبر للإنعاش بتاريخ الاتحاد الأوروبي.

والأسبوع الفائت، قامت برلين بخطوة مفاجئة باقتراحها إلى جانب باريس خطة مساعدة بقيمة 500 مليار يورو توزع عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الديون، فيما يعدّ تغييراً جذرياً في المبادئ الألمانية بهذا الصدد، لكن سيكون الحصول على إجماع الدول الأوروبية الضروري لإمرار الموازنة، مهمةً صعبة.

ولم تساهم العاصفة الاقتصادية التي ضربت الاتحاد أيضاً في رص الصفوف بين دول الشمال ودول الجنوب الأكثر تضرراً من الأزمة الصحية. وتؤيد دول الشمال الأكثر تشدداً (هولندا، النمسا، الدنمارك، السويد)، منح الدعم فقط عبر قروض، في حين تريد دول أخرى أن يكون الدعم عبر إعانات.

واعتبرت فون دير لاين أن الخطة “ضرورة طارئة واستثنائية لأزمة طارئة واستثنائية”، قائلةً “لنضع أحكامنا المسبقة القديمة جانباً”.

ودعت فرنسا من جهتها كافة الدول إلى دعم خطة المفوضية، التي وصفتها إيطاليا بـ”الإشارة الممتازة من بروكسل”.

ورحبت ألمانيا التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتباراً من تموز (يوليو) بـ”أخذ المفوضية بمقترحات وردت في المبادرة الفرنسية الألمانية”.

وأشاد الرئيس إيمانويل ماكرون من جانبه بـ “يوم مهم لأوروبا”، مشيراً إلى أن الاتفاق الفرنسي الألماني الذي حصل بينه وبين المستشارة أنغيلا ميركل الأسبوع الماضي كان وراء تحقيق “هذا التقدم”.

في الأثناء، حذر دبلوماسي هولندي طلب عدم كشف هويته من انه “يصعب تصور أن يكون هذا المقترح النتيجة النهائية للمفاوضات”، مضيفاً “المواقف متباعدة، وهذا ملف يقرر بالإجماع، المفاوضات ستتطلب وقتاً”.

وإلى جانب آلية النهوض والموازنة، فعّلت أيضاً آلية الاستقرار الأوروبية البالغة 240 مليارا، وهي عبارة عن تمويلات طارئة في منطقة اليورو، مع 200 مليار يورو ستقدم للشركات، و100 مليار يورو عبر آلية “سور” أو “الدعم للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ” للحد من وطأة البطالة الجزئية.

وصادقت المفوضية أيضاً منذ بدء الأزمة على مساعدات حكومية بقيمة 2130 مليار يورو، أفرجت الحكومة الألمانية عن نصفها لدعم شركاتها. – (أ ف ب)