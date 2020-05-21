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خطة لإعادة الأردنيين ممن تقطعت بهم السبل عبر المنافذ البريّة والبحريّة والجويّة

منذ ساعة واحدة
من استقبال أول رحلات للطلبة الأردنيين العائدين من الخارج في المطار الثلاثاء - تصوير: محمد مغايضة
من استقبال أول رحلات للطلبة الأردنيين العائدين من الخارج في المطار - أرشيفية - تصوير: محمد مغايضة

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عمان – الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إنه تم حتى الآن تم إنجاز مرحلتين من عودة الأردنيين من الخارج، عاد خلالهما حوالي 7 آلاف أردني، وهم يخضعون للحجر الصحّي الاحترازي حاليّاً.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي، اليوم الخميس، أن المرحلة الثالثة بعد عطلة عيد الفطر السعيد، و”تشمل دولاً جديدة سنعمل على تسهيل عودة الأردنيين منها”.
وقال “لن نتخلّى عن أبنائنا الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج، أو الذين أنهيت عقود عملهم بسبب الجائحة، وسنعلن خلال الأيّام المقبلة عن خطّة لعودتهم عبر المنافذ البريّة والبحريّة والجويّة، وستعلن خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن التفاصيل خلال الأيّام المقبلة”.

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