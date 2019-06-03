خطة لبلدیة الشونة الوسطى لإستمرار الخدمات في العید

حابس العدوان

الشونة الجنوبية – قال رئيس بلدية الشونة الوسطى ابراهيم فاهد العدوان، انه جرى وضع خطة عمل مكثفة للخدمات البلدية خلال أیام عید الفطر المبارك خاصة فيما يتعلق النظافة، مبينا انه جرى توزيع الآلیات والكوادر على كافة المناطق لإدامة أعمال النظافة ومتابعتها طوال أيام العطلة.

ولفت إلى انه سيتم تكثيف حملات مراقبي الصحة على الأسواق خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتعمد أصحاب المحال التجارية عرض بضائعهم على الأرصفة ما يعرضها لأشعة الشمس ويجعلها عرضة للتلف، مشددا على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطن من خلال تكثيف الحملات على محلات المواد التموينية والمطاعم والملاحم ومحلات بيع المياه إضافة إلى مراقبة العروض التي يقوم بها التجار لاستقطاب الزبائن. وأشار إلى أن العمل سينصب على مراقبة صلاحية الأغذية، وخاصة فيما يتعلق بالعصائر والمرطبات والوجبات الجاهزة، مؤكدا انه جرى الإيعاز للكوادر العاملة بضرورة إزالة جميع الاعتداءات على الشوارع والأرصفة، التي تعيق حركة السير خلال عطلة العيد.

وأضاف انه جرى فتح غرفة عمليات لمتابعة كافة الأعمال على مدار الساعة للوصول إلى صورة جميلة ومشرقة للمنطقة خلال فترة العيد، مبينا انه تقرر توزيع الأعمال على فترتين صباحية ومسائية، لضمان الوصول إلى افضل النتائج وتغطية كافة المناطق.

وعلى صعيد متصل أكد مدير مستشفى الشونة الجنوبية الدكتور فايز الخرابشة انه جرى الانتهاء من وضع كافة الترتيبات اللازمة لمواجهة اية ظروف طارئة خلال عطلة العيد، مشيرا إلى انه جرى رفد قسم الاسعاف والطوارىء بكميات كافية من الادوية، في حين ان الكوادر من اطباء اسعاف وبعض الاختصاصات وتمريض والخدمات المساندة ستكون متواجدة على مدار 24 ساعة.