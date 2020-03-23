خطة لتأمين الخبز في معان

حسين كريشان

معان – انهت محافظة معان اعداد ووضع خطة عمل وآليه بالتنسيق مع كافة بلديات المحافظة وباديتها لإيصال مادة الخبز يوم غدا الثلاثاء للمواطنين في منازلهم .

و قال محافظ معان محمد الفايز ، انه سيتم أصدار تصاريح مؤقته الى ٣٥ شخص من اصحاب المخابز العاملة في محافظة معان ، لإنتاج نحو ٣٥ طن طحين لغايات تزويد المواطنين في مختلف مناطق المحافظة باحتياجاتهم اللازمة من مادة الخبز .

وأضاف الفايز أن آلية التوزيع ستكون عبر تخصيص ٩٩ مركبة حكومية وبتنظيم وتنسيق مباشرين من قبل بلديات المحافظة وباديتها السبعه ، حيث ستقوم البلديات باستلام الخبز من المخابز وتوزيعه على المواطنين .