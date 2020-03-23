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خطة لتأمين الخبز والأدوية وعبوات المياه في عجلون

منذ 59 دقيقة
خبز

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عجلون – وضعت محافظة عجلون خطة عمل بالتنسيق مع الدوائر المختصة والبلديات لإيصال المواد الاساسية من خبز ومياه ودواء للمواطنين في منازلهم اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
وقال محافظ عجلون سلمان النجادا: إن المحافظة بالتنسيق مع الدوائر المعنية والبلديات وضعت خطة لتنفيذ التعليمات الصادرة من الحكومة لتأمين المواطنين بالاحتياجات الاساسية من خبز ومياه شرب وادوية من خلال مركبات البلديات، داعيا الجميع للتعاون لإيصال هذه الخدمات الضرورية بكل سهولة ويسر .
وبين المحافظ أن البلديات ومجلس الخدمات المشتركة يواصلون حملات الرش والتعقيم في جميع التجمعات السكانية والشوارع العامة، مشيدا بالتزام المواطنين بالقرارات الحكومية والمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.
واكد رئيس بلدية عجلون المهندس حسن الزغول ان البلديات على جاهزية من خلال آلياتها وكوادرها لتنفيذ عملية توزيع الخبز للمواطنين بكل سهولة ويسر، وان عملية التوزيع ستكون مجانا، وسيتم تقاضي فقط ثمن الخبز وتسليمها لأصحاب المخابز .
وقال مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور تيسير عناب إن المديرية بالتنسيق مع الصيدليات ومراكزها الصحية والمحافظة ستقوم بتأمين الادوية وايصالها للمواطنين تسهيلا على المراجعين والمرضى.

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