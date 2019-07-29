خطة لتطوير المراكز الصحية الشاملة

عمان-الغد- عرض وزير الصحة الدكتور سعد جابر خطة الوزارة لتطوير المراكز الصحية الشاملة التي تستهدف ايجاد الحلول لكثير من المشاكل التي تواجه القطاع الصحي وتيسير الوصول للخدمة الصحية.

وقال ان مفهوم المركز الصحي الشامل النموذجي الذي نطمح للوصول اليه هو تحقيق هدف حل 95% من المشاكل الصحية البسيطة والغير طارئة التي يتعرض لها المواطنين في الاماكن النائية والبعيدة عن المستشفيات الاولية، بحيث يتم تحويل 5% فقط من الحالات المرضية للمستشفيات الاولية التي تشمل الحالات الحادة المهددة بانهاء الحياة التي تفضي الى الموت او الحالات المعقدة التي لا يمكن علاجها الا في المراكز المتخصصة.

وقد اوضح الدكتور جابر الصفات التي يجب ان تتوفر في المركز الصحي الشامل النموذجي والمتمثلة في :

1- الموقع الاستراتيجي بحيث يتوسط بلدة او قرية او مجموعة من القرى ويقع ضمن دائرة قطرها لا يزيد عن 10كم ليخدم اكبر عدد من المواطنين باقل جهد وكلفة.

2- العدد الكافي من الاسرة لاستيعاب اكبر عدد ممكن من المرضى المحتاجين للرعاية الصحية بوجود كادر طبي متمكن وقادر على علاج المرضى بسرعة وفعالية واتخاذ القرارات بشكل فعال لتخريج المرضى مع اعطائهم النصائح والتعليمات واتاحة المجال للمرضى الاخرين لتلقي العلاج على اسرة ان دعت الحاجة تحول دون تكدس المرضى.

3- يرتبط بنفس المنظومة الالكترونية لباقي المؤسسات الصحية.

4- يحتوي على تسلسل اداري فعال يتم فحصه دوريا لضمان تأدية المهام بسرعة ودقة فائقة.

اما بالنسبة للخدمات المقدمة في المركز الصحي الشامل النموذجي فقد بين وزير الصحة الدكتور جابر فانها تشمل:

1- الوقاية والتثقيف الصحي.

2- صرف العلاجات اليومية والشهرية

3- التصوير الشعاعي عند الحاجة وحسب تقيييم الطبيب بناء على القوانين واللوائح الطبية العالمية.

4- متابعة مرضى العمليات ومرضى الامراض المزمنة

5- اجراء المداخلات الجراحية البسيطة التي لا تحتاج لتخدير عام مثل ( التقطيب الجراحي، حشوات الاذن، ازالة الاجسام الغريبة من العين او الانف، ازالة الاظفر جراحيا، بتر الاصابع، فتح الدمامل، متابعة التهابات الانسجة وغيرها)

6- معالجات الاسنان

7- الفحوصات المخبرية

8- خدمات الامومة والطفولة

9- استقبال الحالات الطارئة كالحوادث وحالات السقوط لتثبيت المريض حيويا ثم تحويله للمركز الصحي الاولي.

اما الاهداف الاستراتيجية من مفهوم استحداث المركز الصحي الشامل النموذجي، فقد اوضح وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان ذلك ياتي تماشيا مع النهج الجديد لتطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف مواقع سكنهم على امتداد المملكة وتتمثل هذه الاهداف الاستراتيجية بما يلي:

1- تخفيف العبء على المستشفيات الرئيسية

2- العمل على تطوير المركز الصحي النموذجي ليصبح نموذجيا بكل معنى الكلمة يليه استنساخ خذا النموذج لتطبيقه على جميع المراكز الصحية في المملكة

3- ، حيث ان كلفة تطوير بضعة مراكز نموذجية حتى نجاحها في مجتمعنا اقل مئات المرات من تطوير 700 مركز صحي في نفس الوقت، ويسمح لنا ايضا تطبيق التغيرات على عدد اقل من المراكز مما يتيح لنا السرعة في العمل والفعالية في تتبع النتائج

4- اعطاء دور اكبر لاطباء الاسرة كما هو الحال في الدول المتقدمة

5- اتاحة الفرصة للمواطنين من الاستفادة من الخدمات التثقيفية لتفادي الامراض

6- تقليل الكلفة الصحية على المواطنين وعلى خزينة الدولة.

7- زيادة الفعالية الادارية اي تسريع وصول الاوامر والتعليمات للمدراء والكوادر لاتخاذ القرارات بشكل ادق.

اما المراكز الصحية الشاملة النموذجية التي تم اعتمادها واعدادها لهذه الغاية فهي:

1- مركز صحي ابو نصيرالشامل /محافظة العاصمة

2- مركز صحي شمال مادبا الشامل /محافظة مادبا

3- مركز صحي الازرق الشامل / محافظة الزرقاء

4- مركز صحي الصفاوي الشامل /محافظة الكرك

5- مركز صحي الكرك الشامل /محافظة الكرك

6- مركز صحي القويرة الشامل / محافظة العقبة

وستقوم الوزارة بتجهير ٨ مراكز صحية شاملة نموذجية في باق محافظات المملكة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين ضمن الاهداف والغايات التي تعمل من اجلها لتخفيف العبء على المواطنين وتقديم خدمة صحية شاملة في كل من :

١- مركز صحي الصبيحي الشامل /محافظة اليلقاء

٢- مركز صحي برما الشامل / محافظة جرش

٣- مركز صحي الحصن الشامل / محافظة اربد

٤- مركز صحي الأمير حسن الشامل / محافظة عحلون

٥- مركز صحي البتراء الشامل / محافظة البتراء

٦- مركز صحي بصيرة الشامل / محافظة الطفيلة

٧- مركز صحي سهل حوران الشامل/ لواء الرمثا

٨- مركز صحي معان الشامل / محافظة معان