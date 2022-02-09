خطة لمساعدة آلاف الأميركيين لمغادرة أوكرانيا

أقرّ البيت الأبيض خطة سيعمل بموجبها البنتاغون على مساعدة آلاف الأميركيين لمغادرة أوكرانيا في حال تعرضها لـ”غزو روسي”، بحسب ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ونقلت الصحيفة اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن نحو 1.7 ألف عسكري أميركي نشروا في بولندا مؤخرا سيشرعون في الأيام القليلة المقبلة، بموجب خطة البنتاغون التي صادقت عليها إدارة الرئيس جو بايدن، على إقامة نقاط تفتيش ومخيمات ومنشآت مؤقتة أخرى عند الجانب البولندي من الحدود مع أوكرانيا، تمهيدا لمساعدة رعايا الولايات المتحدة المتواجدين في أراضي هذا البلد.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه القوات الأميركية من غير المسموح لها بدخول أراضي أوكرانيا أو إجلاء المواطنين الأميركيين أوتسيير رحلات جوية من داخل أوكرانيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن بهذا الإجراء، تحاول تجنب تكرار عملية الإجلاء الفوضوية التي شهدها مطار كابل في أغسطس الماضي على خلفية عودة حركة “طالبان” إلى سدة الحكم في أفغانستان. (RT)