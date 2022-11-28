خطة مرورية استعدادا لإنطلاق آيلة نصف مارثون البحر الأحمر

عمان – الغد – اعدت الجمعية الاردنية للماراثونات، بالتعاون والتنسيق مع إدارة لاسير، خطة مرورية، استعدادا لانطلاق سباق آيلة نصف مارثون البحر الأحمر، والذي يقام يوم الجمعة المقبل.

وقالت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan في خبر صحفي أمس، أنه وبتنظيم وترتيب مع إدارة السير،نعلن إنتهاء الترتيبات اللازمة للخطة المرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير لسباق النصف ماراثون في مدينة العقبة، مع التأكيد على توفر الطرق البديلة وكافة وسائل السلامة المرورية مع ادارة السير والامن العام في مدينة العقبة.

و تهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مُكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة من العدائين، حيثُ يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مُختلف الفئات العمرية، والتي تُعد نقطة إنطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد.

وأكدت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan على تواجد كوادر إدارة السير بهدف مُساعدة المواطنين على إتباع الطرق البديلة وتجنب الوقوف والتوقف بالطرقات التي سيسلكها الماراثون، توفيراً لوقتهم وجُهدهم.

وستكون الشوارع التالية مغلقة تماماً يوم الجمعة المقبل من الساعة 4:00 فجراً ولغاية الساعة 12:00 ظهراً:

شارع الفاروق بالاتجاهين كاملاً ( من بدايته من النقطة المجاورة لشارع المطار – الى نهايته عند نقطة الالتقاء بشارع الاستقلال) نقطة الالتفاف قبل دوار الانتركونتينينتال

-جميع الفتحات والشوارع الفرعية المؤدية الى شارع الفاروق

-شارع الاستقلال لغاية دوار الانتركونتينينتال (دون الدوار)

-شارع القدس – المسربين (أسواق المدائن) من اشارات المحدود وحتى دوار المحدود (يشمل الإغلاق دوار المحدود)

-جميع الفتحات والشوارع الفرعية المؤدية الى شارع القدس (ما بين اشارات المحدود وحتى دوار المحدود)

-شارع الأمير حسن من دوار المحدود ولغاية أول نقطة الالتفاف

-ملعب العقبة (غلق كامل من عصر يوم الخميس الموافق 1/12/2022 ولغاية عصر يوم الجمعة 2/12/2022).

الشوارع البديلة والمتاحة وقت السباق:

-شارع المحافظة ، شارع الحمامات التونسية، شارع السلطة باتجاه المطار، شارع الفنادق – من فندق Intercontinental ولغاية دوار McDonalds ، الشوارع الداخلية لمنطقة المحدود الوسط.