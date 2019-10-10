خطة مرورية لماراثون عمان الدولي اليوم

عمان- الغد– ينطلق اليوم “سامسونج” ماراثون عمان الدولي، وحسب الخطة المرورية سيتم غلق مسار سباق الـ42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ21 كم، بالكامل من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فجر اليوم ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا؛ حيث سيغلق شارع علي بن أبي طالب وشارع قريش وشارع الجيش، وذلك من إشارات الساحة الهاشمية “مجمع رغدان السياحي” وصولا إلى مجمع رغدان الجديد ولغاية إدارة السير المركزية بشكل كامل وباتجاهين، بالإضافة إلى غلق مسار السباق كليا في شارع الهاشمي وشارع الملك طلال وشارع عمر مطر.

أما بالنسبة لسباق الـ10 كم الذي ينطلق عند الساعة التاسعة صباحا، فسيتم غلق مسار السباق كليا عند الساعة السادسة من صباح اليوم ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا، ويشمل ذلك غلق شارع الملكة علياء ما بين دواري الداخلية والمدينة الرياضية بشكل تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع. كما سيتم غلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة وشارع عمر مطر وشارع علي بن أبي طالب وشارع قريش بشكل كامل.