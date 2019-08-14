خطر تكرار تجربة الخليل

هآرتس

بقلم: عميره هاس 14/8/2019

دور مهم للمسلمين الذين يعرضون انفسهم للخطر ويصلون في المسجد الأقصى، يتمثل في ابقاء النضال الفلسطيني للتحرير في المستوى القومي وليس الديني. عندما تجمع عشرات آلاف الفلسطينيين في المسجد الأقصى وفي ساحات الحرم التي تقع خارجه (لصلاة عيد الأضحى) رغم وجود رجال الشرطة الذين تم غسل ادمغتهم وملئها بالكراهية، ورغم السلاح الكثير الذي يحملونه والذي يحرضهم على اطلاق النار، هم ليس فقط دافعوا عن مقدساتهم. لقد دافعوا عن وجودهم كشعب في بلادهم.

ليقل اتباع البقرة الحمراء على انواعهم ما يقولونه. وبكل درجات كلامهم المعسول عن الله والهيكل المقدس، الدين الموجود لديهم وفي افواههم هو مجرد سلاح لتحقيق هدف فاشي، هدف قومي متطرف جدا: طرد جماعي للشعب الفلسطيني الى خارج حدود البلاد. الشعار للسيناريو المخيف هذا يتم بثه أمام ناظرينا في كل لحظة في الخليل القديمة. المتعصبون المتدينون واليهود القوميون المتطرفون نجحوا في افراغها بالتدريج من سكانها الفلسطينيين، بمساعدة نشطة من الجيش الإسرائيلي. وبمساعدة يهود أميركيين اثرياء وبمساعدة المستويات السياسية العلمانية (من اسحق رابين وحتى بنيامين نتنياهو). ايضا العكس صحيح: حكومات إسرائيلية استعانت بمتعصبي الدين من اجل أن توقع ضربة اخرى على الفلسطينيين في عملية التشظي لفضائهم الجغرافي.

طبيب يهودي – أميركي إسرائيلي نفذ في 1994 مذبحة لمصلين مسلمين في الحرم الابراهيمي في الخليل. وكرد على ذلك، إسرائيل العلمانية عاقبت وتعاقب الفلسطينيين حتى الآن. لقد فرضت عليهم حظر التجول، وهي تغلق أمامهم شوارع وتسمح لاصدقاء ومحبي القاتل بالتنكيل كل يوم بآلاف السكان – الى درجة أن الكثيرين اضطروا إلى المغادرة وأن يتركوا خلفهم أحياء أشباحا. الطبيب المخلص قتلهم ليس لانهم مسلمون، بل لأنه كان يعرف أنه في مكان مقدس للمؤمنين توجد فرصة لاستفزاز الدم أكثر بكثير لتحقيق الهدف الوطني الذي يطمح المستوطنون، أبناء طائفته، اليه.

وزير التعليم رافي بيرتس ووزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش، يشعران بالراحة في احتفال تكريم الحاخام اسحق غينزبورغ الذي مدح واثنى على الطبيب القاتل باروخ غولدشتاين، لأنه خلال 25 سنة المجتمع الإسرائيلي طبع وحصل على نتائج المذبحة. جيش الشعب أصدر المزيد من الأوامر لطرد الفلسطينيين من مدنهم. المزيد من الجنود الذين يتلقون الأوامر من المستوطنين، والقضاة أكدوا والسياسيون – بمن فيهم الرئيس المحبوب رؤوبين ريفلين – قاموا بزيارة البلدة اليهودية التي تطرد وتستغل وقدموا التهنئة لها.

لذلك، في وضع تفوق عسكري إسرائيلي وطرد زاحف أو سريع، تقسيم الحرم الابراهيمي – مغارة الماكفيلا، التقسيم الجغرافي والتقسيم الزماني الذي يفصل بين المسلمين واليهود، لا تقدس قيمة المساواة بين الديانتين وبين المؤمنين. التقسيم هو تكنيك آخر للسيطرة والاهانة. وهكذا الحديث عن “حقوق إنسان وحقوق بالمساواة للمصلين اليهود” في الحرم هو نفاق يغطي على أهداف شاملة وغير دينية. إلا اذا كان الدين هو حرب تدمير. مقدمات برامج واقعية في الراديو صدمن مؤخرا من رفض المسلمين الفلسطينيين الذين هم مواطنون اسرائيليون بالاعتراف بالعلاقة اليهودية الدينية بالمكان. هذه الصدمة لهن تتجاهل تناسب القوى غير المتساوي بصورة واضحة، الذي فيه المهمة العلمانية لتهويد المنطقة ومحو الانتماء الفلسطيني يستخدم الدين كما يشاء. الرفض بالاعتراف هو سلاح شرعي جدا من قبل المقموع. الخوف الفلسطيني من تكرار تجربة الخليل في البلدة القديمة في القدس بشكل عام، وفي المسجد الاقصى بشكل خاص، يوجد له ما يبرره. نفس التعصب العقاري الديني، نفس سياسة النهب البطيء ودعم علماني – قومي متطرف يهودي مسلح، متزايد. وبالذات هنا يوجد للفلسطينيين وسائل لاظهار قوتهم – أي القدرة على أن يتجمعوا ويتوحدوا بجموعهم للصلاة وارسال رسالة إلى إسرائيل – نحن هنا إلى الأبد.