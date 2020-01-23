خطط أولمبياد طوكيو لمواجهة الحرارة أثناء الدورة مهددة بالفشل

طوكيو – قد تفشل خطط اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 لاستخدام الثلوج من أجل ترطيب الأجواء على الجماهير أثناء الحرارة الخانقة لصيف العاصمة اليابانية، بسبب نقص الأمطار هذا الشتاء.

ومن بين خطط اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة، يبرز استخدام مضخات ثلج صناعي وكذلك طبيعي من مدينة ميناميونوما الواقعة بمقاطعة نيجاتا (شمال غرب) والتي تشهد عادة تساقط كميات كبيرة من الثلوج، لكن الوضع مختلف هذا الشتاء في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مسؤول بالمدينة إن هذه هي المرة الأولى التي لا تشهد فيها ميناميونوما تساقط كميات كبيرة من الثلوج في بداية العام، حيث تم جمع ثلوج بسمك بلغ 15 سنتيمتر حتى الآن في مخازن المدينة، مقارنة بمتر ونصف العام الماضي، وفقا للسلطات المحلية.

وكانت خطة أولمبياد طوكيو 2020 تقضي بتجميع ميناميونوما لثلوج بسمك خمسة أمتار من أواخر الشتاء وحتى موعد انطلاق دورة الألعاب الصيفية، بهدف نقلها في حاويات مبردة للمنشآت الأوليمبية شمال طوكيو.

وكان من المقرر استخدام هذه الثلوج في إنشاء خيمة قرب المقار الأوليمبية كي تتمكن الجماهير من الفرار قليلا من ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة المتوقعة أثناء الحدث الرياضي الذي ستحتضنه طوكيو بين 24 يوليو/تموز و9 أغسطس/آب من العام المقبل.

كما كان سيجري تعبئة جزء من هذه الثلوج لتوزيعها على الجماهير بهدف المساعدة في التخفيف من آثار الحر.

وفي ظل انخفاض معدل تساقط الثلوج في ميناميونوما، قد تأخذ السلطات بعين الاعتبار خططا بديلة للحصول على الثلوج من مناطق أخرى، على الرغم من أن عملية نقلها ستكون مكلفة بشكل أكبر. (إفي)