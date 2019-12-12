خطوات تساعدك على الاستغراق سريعا بالنوم

علاء علي عبد

عمان– لعل من أكثر الأمور إزعاجا التي يصادفها المرء تتمثل بمحاولاته المتكررة من أجل الحصول على نوم هادئ، إلا أنه يستمر بالتقلب في فراشه بدون جدوى وكأن النوم لا يريد أن يقترب منه بالرغم من كمية النعاس التي يشعر بها.

يعاني من هذه المسألة كثير من الناس بالرغم من أن البعض لا يبدو أنهم يبذلون أي جهد، فبمجرد وضع المرء رأسه على المخدة تجده مستغرقا في النوم خلال لحظات. الأمر الذي يجعلنا نتساءل هل نتسبب بدون وعي منا بأن نواجه مثل هذه المشكلة؟

وحتى نصل لإجابة التساؤل السابق، يمكننا تشبيه عقل الإنسان بالسيارة التي نقودها، فخلال القيادة لو أراد السائق تغيير الاتجاه نحو اليمين أو اليسار، فإنه يحتاج لأن يقوم بإبطاء سرعة السيارة حتى يكون دورانه بها ناجحا. الأمر نفسه ينطبق على عقل المرء الذي يكون نشيطا طوال ساعات النهار، وحتى يتمكن العقل من الاسترخاء استعدادا للنوم يحتاج لأن نقوم بإبطاء نشاطاتنا المختلفة مع حلول المساء.

وحتى يتمكن المرء من القيام بالإبطاء التدريجي لذهنه، يمكنه اتباع الخطوات الآتية: