خطوات تساعد على الموازنة بين العمل من المنزل واحتياجات الأطفال

عمان- أثناء جائحة “كوفيد 19” تكاتفت جهود اختصاصيي مجلة نكهات عائلية و Family Flavours لدعم الأسرة معنويًا وجسديًا ونفسيًا، وتبلور عن ذلك دليل “تعاطف.. هدوء.. ووقاية!” الذي أصدرته مجلة نكهات عائلية في نيسان 2020.

كان العمل عن بعد للآباء والأمهات أحد محاور هذا الدليل، خصوصا مع استمرار عدد من القطاعات حتى الآن باعتماد نظام العمل عن بعد، وقد أجابت عن الأسئلة المتعلقة به خبيرة التدريب الإداري غدير حبش.

– كيف نستطيع العمل من المنزل وأطفالنا يحيطون بنا؟

كوني أما عاملةً ولدي ثلاثة أطفال، فأنا أتفهم التحديات التي نواجهها في العمل من المنزل والدراسة عن بعد. لقد وجدت ركنًا هادئًا في منزلي أستطيع الجلوس فيه وحدي مع حاسوبي دون أن أتعرض لكثير من الإزعاج. فالمقصود هو أن نجد مكانًا نغلق بابه ونبتعد عن غرفة الجلوس أو أي غرفة مفتوحة أخرى يوجد فيها التلفاز أو يلعب فيها الأطفال. كما أنني تحدثت مع أطفالي وأخبرتهم بأنني أكون مشغولةً في أوقات محددة من اليوم في الغرفة التي اخترتها للعمل.

وحرصت خلال الوقت الذي كنت أقضيه في غرفة العمل على أن أقدم لهم ما يسليهم ويشغلهم بما يناسب أعمارهم، من ذلك معجونة اللعب ودفاتر الرسم والتلوين. أشير هنا إلى أن الأطفال الصغار يحتاجون إلى وجود أمهاتهم أو آبائهم على الأقل أو أحد الإخوة الكبار لمشاركتهم بالنشاطات. وعندما يحين وقت استراحتي من العمل، كنت أشاركهم بعض النشاطات.

أما الأهل الذين لديهم مرونة في جدول أعمالهم، فبإمكانهم أن ينجزوا عملهم ليلًا أو في ساعات الصباح الباكر قبل استيقاظ الأطفال.

– ما الأساليب العملية لنقل مكاتبنا من مقر العمل إلى المنزل؟

علينا أن نحرص على الجلوس في وضعية مريحة، وذلك باختيار طاولة مناسبة لتكون طاولة المكتب، ولتكن طاولة السفرة على سبيل المثال. كما أن سند الظهر عند الجلوس مهم أيضًا، مع اختيار أكثر الكراسي المناسبة لذلك. وإن كان لدينا طاولة قابلة للطي، كتلك الطاولات التي نستخدمها في الحدائق، فالآن هو الوقت المناسب لاستخدامها داخل المنزل. ومع ذلك، فلا يزال ضروريا جدًا أن نفصل بين العمل وبين الراحة والاستمتاع داخل المنزل، بل أصبح أكثر ضرورةً من أي وقت مضى.

فعلينا أن نحاول عدم ممارسة العمل في نفس المكان من المنزل الذي نقضي فيه الوقت بالاستراحة أو الجلوس مع العائلة. فالشعور بأقصى ابتعاد ممكن عن مكان العمل عند الانتهاء منه له أهمية بالغة للشعور بالراحة والإنجاز. أما في المنازل الصغيرة، فينصح بجمع أدوات العمل ووضعها في مكان مغلق عند الانتهاء، ثم إعادة إخراجها عند بدئه في اليوم التالي.

مجلة نكهات عائلية