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“خطوات” تنظم البطولة الإقليمية الأولى لكرة قدم

منذ ساعة واحدة
"خطوات" تنظم البطولة الإقليمية الأولى لكرة قدم

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عمان – تنظم مؤسسة خطوات البطولة الإقليمية الأولى لكرة القدم في عمان – الأردن يومي 4 و5 تشرين أول 2019، بمشاركة 116 طفل وطفلة من مواليد عامي 2006و2007، من فلسطين والأردن ولبنان، بالإضافة الى مدربيهم وطاقم المؤسسة الإداري.
وتعتبر البطولة الإقليمية من النشاطات المكملة لبرامج المؤسسة والتي ستشمل عدد من المباريات التنافسية بين المجموعات، بالإضافة الى نشاطات وألعاب ترفيهية وتفاعليه ترتكز على أسس روح الفريق والتّعاون، والمنافسة الرّياضيّة الشّريفة. وتهدف هذه النشاطات إلى الترفيه عن الأطفال وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على أصدقاء جدد من ثقافات متعددة، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الفنية والسلوكية لديهم وتبادل الخبرات بين موظفي البرنامج المشاركين.
ومن جانبه أكد محمد صباح، المدير الفني الاقليمي للبرنامج الرياضي لمؤسسة خطوات على أهمية هذا النشاط قائلاً: “تسعى المؤسسة من خلال هذه النشاطات الى تسليط الضوء على الجانب التنموي من البرنامج بالإضافة الى عرض مهارات الأطفال لأصدقاء المؤسسة والشركاء والداعمين”.

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