خطوات لإنشاء جمعية رياضية وإجتماعية وخيرية تقديرا لنجوم الرمثا

خالد الخطاطبة

عمان – يقود عضو اتحاد كرة القدم، ورئيس نادي اتحاد الرمثا منصور عبيدالله، جهودا لانشاء جمعية لنجوم الكرة في مدينة الرمثا، تقديرا لدور هذه المدينة في رفد الكرة الأردنية بنجوم على مدار السنوات الماضية، سواء كانوا لاعبين أو إداريين أو مدربين.

وعقد عبيدالله في الأيام الماضية عدة اجتماعات مع عدد من مدربي ونجوم الكرة في الرمثا، لمناقشة فكرة انشاء هذه الجمعية، وتسجيلها بشكل رسمي، لخدمة الرياضيين سواء الحاليين أو المعتزلين.

وكشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن وضع الافكار الرئيسة لتشكيل هذه الرابطة، وتحديد الأهداف التي ترمي إليها، لا سيما وأن عددا من نجوم الكرة الأردنية من أبناء الرمثا، تعرضوا للظلم والتجاهل، رغم الخدمات الكبيرة التي قدموها للكرة الأردنية سواء على صعيد ناديي الرمثا وإتحاد الرمثا، أو على صعيد المنتخبات الوطنية التي عجت في السنوات الماضية بالنجوم وما تزال.

وكشف عبيدالله في تصريح لـ”الغد”، أن أهداف هذه الجمعية ستتركز على الجوانب الخيرية والاجتماعية، والعمل على تكريم الكثير من أبناء المدينة الذين عانوا كثيرا في السنوات الماضية، رغم نجوميتهم الساطعة.

وقال: كرة القدم في السنوات الماضية، وحتى الايام الحالية، لم تنصف النجوم، وهناك الكثير من اللاعبين والمدربين والإداريين الذين يعانون في الكثير من الجوانب، دون أن يجدون التقدير الذي يليق بمكانتهم وحجم الخدمات التي قدموها على حساب صحتهم وتفاصيل حياتهم الاجتماعية والمالية، فجاءت فكرة إنشاء هذه الجمعية الرياضية الخيرية، لاعادة الاعتبار لهذه النخبة من رياضيي مدينة الرمثا الذين يشهد لهم القاصي والداني.

وكشف عبيدالله عن خطوات تأسيسية لهذه الجمعية، من خلال دعوة عدد من النجوم ليشكلوا نواة هذه المؤسسة، مع وضع رسوم رمزية للمنتسبين لها، بحثا عن المصلحة العامة، مشيرا إلى وجود أفكار تساهم في تطوير هذه الجمعية، من خلال امتدادها لخدمة نجوم الكرة في الشمال، الأمر الذي يشجع نجوم الكرة في جميع محافظات المملكة للاقتداء بهذه الخطوة، وبالتالي الحفاظ على كرامة وهيبة جميع الرياضيين في جميع انحاء الأردن.

واعلن رئيس نادي اتحاد الرمثا، عن التحضير في الايام القادمة للبدء في الخطوات الفعلية لانشاء الجمعية، خاصة وأنه استمتع من عدد من النجوم لبعض الافكار، التي من الممكن أن تخدم الأهداف التيتسعى الجميعة لتحقيقها.

وأضاف: التقيت في الايام الماضية مع عدد من نجوم الكرة في الرمثا إداريين ولاعبين ومدربين، ودار حوار مطول حول هذه الفكرة التي نالت الإطراء والاشادة، بانتظار تجسيد الخطوات على أرض الواقع.

وإختتم عبيدالله حديثه بالتأكيد على أن مدينة الرمثا تضم الكثير من النجوم الذين يستحقون حياة افضل في ظل ما قدموا للكرة الاردنية، مشيرا إلى الكثير من الأمثلة والحالات لنجوم من الرمثا معروفين ليس فقط على مستوى الأردن بل خارجها، بالرغم من ذلك لم يحظوا بأقل حالات التقدير والأهتمام بعد أن غادروا “المستطيل الأخضر”.

khaledkhatatbeh@alghad.jo