خطوة تفصل انضمام البرازيلي لودي الى اتلتيكو مدريد

عمان – الغد – توصّل ناديا أتلتيكو مدريد الإسباني وأتلتيكو باراناينسي البرازيلي ، إلى اتفاق مبدئي يقضي بضم اللاعب رينان لودي إلى صفوف الفريق العاصمي ، دون تقديم المزيد من الإيضاحات.

وأعلن أتلتيكو مدريد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) : “رينان لودي يلعب كظهير أيسر ويتمتع بقدرة هجومية كبيرة بفضل سرعته ، وهو مميز أيضا بتسديداته القوية” ، حيث ينتظر الإتفاق على توقيع العقود بشكل رسمي لإتمام الصفقة.

وتجدر الإشارة إلى أن رينان لودي شارك مع النادي البرازيلي في 49 مباراة رسمية ، سجل فيها 4 أهداف وصنع 8.