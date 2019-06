خطوة تفصل انضمام البرازيلي لودي الى اتلتيكو مدريد

عمان – الغد – توصّل ناديا أتلتيكو مدريد الإسباني وأتلتيكو باراناينسي البرازيلي ، إلى اتفاق مبدئي يقضي بضم اللاعب رينان لودي إلى صفوف الفريق العاصمي ، دون تقديم المزيد من الإيضاحات.

وأعلن أتلتيكو مدريد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) : “رينان لودي يلعب كظهير أيسر ويتمتع بقدرة هجومية كبيرة بفضل سرعته ، وهو مميز أيضا بتسديداته القوية” ، حيث ينتظر الإتفاق على توقيع العقود بشكل رسمي لإتمام الصفقة.

📝 Preliminary agreement with @AthleticoPR over the transfer of Renan Lodi

👉 https://t.co/89v0EBr4h4#AúpaAtleti pic.twitter.com/ioESsuQRHJ

— Atlético de Madrid (@atletienglish) June 28, 2019