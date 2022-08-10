خطوة تفصل عمان عن اللقب.. وتواضع في الأداء الفني

بلال الغلاييني – أضحى فريق عمان على بعد خطوة واحدة، من الظفر بلقب دوري أندية السيدات لكرة اليد للموسم الحالي، وتبدو هذه الخطوة شبه مضمونة، وذلك بعد أن أمسك في صدارة الترتيب العام لمنافسات المربع الذهبي، حيث رفع رصيده إلى 7 نقاط، في حتام لقاءات الجولة الرابعة، بعد أن خرج بنتيجة التعادل 21-21، في مباراته التي جمعته مع فريق وادي السير أول من أمس.

ويحتاج فريق عمان إلى الفوز في مباراته المقبلة التي تجمعه مع فريق كفرسوم، ليضمن استرداد اللقب، وبغض النظر عن نتائج بقية المباريات سواء في هذه الجولة (الخامسة) أو في نتائج الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدوري، حيث يملك فريق وادي السير 5 نقاط بالمركز الثاني، يليه بالمركز الثالث فريق حرثا برصيد 4 نقاط، ثم بالمركز الرابع فريق كفرسوم برصيد خال من النقاط.

ويبدو أن المنافسة بين فريقي وادي السير وحرثا اتجهت لتحصيل المركز الثاني، وإن كانت فرصة وادي السير هي الأفضل، فهو سيخوض مباراتين في الجولتين المقبلتين أمام حرثا وكفرسوم، وهو يحتاج إلى الفوز في إحدى المباراتين، ليضمن التواجد بالمركز الثاني، وهو الأقرب لتحقيق ذلك، في الوقت الذي يتطلع فيه إلى تحقيق الفوز في هاتين المباراتين على أمل أن يتعرض فريق عمان للخسارة في مباراتيه المقبلتين.

مستوى متواضع

الأداء العام للفرق بشكل عام لم يرتق إلى مستوى الطموح، ولم تقدم الفرق سواء التي شاركت في الدور الأول أو في لقاءات المربع الذهبي أي إضافة نوعية، رغم أن الاتحاد أراد من التعليمات الجديدة التي أطلقها في هذه البطولة، منحت الفرق فرصة خوض مباريات زيادة عن المواسم السابقة، وأراد أيضا من المربع الذهبي زيادة التنافس بين الفرق الأربعة، بيد أن النقطة الإيجابية التي برزت بشكل جيد في البطولة، ظهور عدد من اللاعبات الشابات والناشئات، ما يؤكد حرص الاتحاد والأندية على إيجاد قاعدة جديدة وجيدة لكرة اليد النسوية، والتي ينتظرها عمل طويل في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد لهذه الفئة، ودليل على ذلك استضافته لبطولة غرب آسيا الثالثة التي ستقام في عمان خلال الفترة من 15 ولغاية 25 شباط (فبراير) المقبل، حيث تعتبر هذه البطولة فرصة مثالية للاتحاد لإعادة تجميع المنتخب الوطني للسيدات، تكون تشكيلته من اللاعبات الشابات والناشئات.

أرقام المربع الذهبي

في قراءة لمنافسات المربع الذهبي في ختام الجولة الرابعة، نجد أن الفرق سجلت 436 هدفا، في الـ8 مباريات الماضية، ويعتبر فريق وادي السير الأقوى من الناحية الهجومية، حيث سجلت لاعباته 128 هدفا، وجاء بعده فريق حرثا وسجل 113 هدفا، ثم جاء فريق عمان بتسجيله 105 أهداف، ثم فريق كفرسوم وسجل 92 هدفا.

ومن الناحية الدفاعية، أظهرت الأرقام أن فريق عمان الأفضل بين الفرق الأخرى، حيث دخل مرماه 87 هدفا، وجاء بعده فريق وادي السير بـ101، ثم فريق حرثا بـ 102، ثم فريق كفرسوم بـ134 هدفا.

واعتبرت مباراة عمان ووادي السير أول من أمس هي الأقوى بعد أن سعى الفريقين لتحقيق الفوز، حيث بقيت نتيجة المباراة متأرجحة حتى صافرة النهاية التي حملت نتيجة التعادل التي أفرحت فريق عمان كثيرا، ووضعته على أعتاب منصة التتويج.

وقدم فريق كفرسوم الذي يشارك بفريق جله من اللاعبات الناشئات، عرضا مثيرا أمام فريق حرثا، والأخير تمكن من حسم النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة وبفارق 3 أهداف.

وشهدت هذه المباراة عودة المدربة رشا عبيدات لقيادة فريق كفرسوم، بعد أن قدمت استقالتها من مجلس إدارة الاتحاد، حيث سبق للمدربة عبيدات، وأن قادت العديد من الفرق في الأعوام الماضية، وعملت أيضا في الأجهزة التدريبية للمنتخب الوطني، كما كانت لاعبة ضمن صفوف المنتخبات الوطنية.

لقاءات قوية

وتقام يوم غد لقاءات الجولة الخامسة، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي عند الساعة الخامسة مساء فريقا عمان وكفرسوم، ويلتقي عند الساعة السادسة والنصف مساء فريقا وادي السير وحرثا.

وتختتم البطولة، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عندما يلتقي فريقا كفرسوم ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، والتي ستحتضن بعدها مباشرة المباراة الختامية لمنافسات الدورين والتي تجمع بين فريقي عمان وحرثا وتبدأ عند الساعة السادسة والنصف مساء، ويعقبها مباشرة تتويج الفرق الحاصة على المراكز الأولى.

الفجر بالمركز الخامس

وحسم فريق الفجر الصراع على المركز الخامس، بعد أن حقق فوزه الثاني في لقاءات تحديد المراكز من 5-7، والذي جاء على حساب فريق البتراء بنتيجة 22-10، ليرفع الفجر رصيده إلى 4 نقاط، تاركا فريقي البتراء والراية يتنافسان على المركز السادس، والذي سيتحدد من خلال المواجهة التي تجمع بين الفريقين يوم غد عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأمير محمد بمدينة الزرقاء.