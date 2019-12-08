خطوة مهمة للكرة والإعلام العربيين

لا شك أن بروتوكول التعاون بين الاتحادين العربي لكرة القدم والعربي للصحافة الرياضية، يعد خطوة مفصلية لزيادة التعاون العملي بينهما، ما ينعكس إيجابيا على الإعلام والرياضة في ثوبهما العصري الذي تحتاجه لعبة كرة القدم، التي تفوقت على نفسها الموسم الماضي في بطولة زايد للأندية الأبطال في الوطن العربي وبطولة محمد السادس التي ما تزال تتنافس على بطولتها خيرة الأندية العربية الأبطال.

بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم تتطور سنويا بشكل واضح، ولهذا يجب أن يكون مستوى الإعلام المصاحب لها بالقوة والحيوية والتأثير نفسها على الرأي العام الكروي الذي يتابع هذه البطولة بشغف كبير.

من رأى مباراة الرجاء المغربي والوداد المغربي ضمن هذه البطولة، يلاحظ أنهما قدما عرضا قويا استثنائيا قارب المستوى الأوروبي والبرازيلي من حيث المستوى والحماس الجماهيري، الذي أنعش كل لحظة من لحظات المباراة التي ستبقى نموذجا يحتذى لكرة القدم النادوية العربية.

في الجانب الآخر، الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يضم من الكفاءات والخبرات المتميزة، ما يثري إعلامياً هذه الكرة العربية ويعطيها بعدا مهنيا في التقديم والتحليل والوصف، خاصة وأن النشاطات المشتركة بين الاتحادين ستشمل تغطية شؤون التدريب والتحكيم والطب والإعلام الرياضي والعمل الإداري، الذي يوصل الكرة العربية إلى المستوى الحقيقي للاحتراف الذي أصبح لغة التنافس الرياضي في الوقت الحالي.

الاتحاد العربي لكرة القدم، من خلال قيادته الشابة، سيثري كل جوانب اللعبة، التي بدأت تتلمس طريقها الصحيح للنمو والتطور في زمن لا وجود فيه إلا للأقوياء.

بقي أن نقول إن الرياضة والإعلام جناحان لطير واحد، والقول في الأصل للأمير فيصل بن فهد رحمه الله.