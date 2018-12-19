خطوة مهمة.. وماذا بعد؟

خطوة مهمة تلك التي أنجزتها الحكومة بجلبها المطلوب للعدالة الأردنية عوني مطيع، فبالتالي الرجل في ذمته العديد من القضايا التي لا بد أن يمثل أمام العدالة لأجلها، والقضاء العادل هو صاحب الكلمة الفصل في شأنه.

الغريب أن القبض على مطيع لم يقابل بحماسة كبيرة في الشارع الأردني وعلى صفحات السوشال ميديا، بل قوبلت الخطوة بتشكيك كبير، وأحيانا كثيرة بسخرية مريرة، وهو أمر استغربه كثيرون، خصوصا أن الأصوات كانت تتصاعد يوميا مطالبة ببذل جميع الجهود الممكنة للقبض عليه أينما كان وإحضاره إلى العدالة!

هل هي السلبية التي قد تكون باتت تحكم نظر الأردنيين إلى الأمور، حتى أنهم لم يعودوا يرون أي إنجاز؟ أم أن الثقة بالمؤسسة الرسمية أصبح في أدنى مستوياته، لذلك يقابل المواطن أي خطوة بالتشكيك، خصوصا أن خبرات الأردنيين تؤكد لهم أنهم كثيرا ما كانوا محقين في مشاعرهم السلبية، وفي تشكيكهم بجدية الحكومات بملف محاربة الفساد.

لنكن واضحين وصريحين تماما في قضية ملف عوني مطيع؛ فالغالبية العظمى من الأردنيين لديهم قناعة بأن الرجل ما هو إلا رأس جبل الجليد، وأن ثمة أسماء كثيرة اندرجت معه في تجارته الفاسدة تلك، أو أنه استطاع عن طريق المال والرشاوى إفساد كثيرين من موظفي الدولة، وعلى اختلاف مستوياتهم الوظيفية، لذلك فهم غير قادرين على الترحيب بمجرد القبض عليه إن كانت قضيته ستقتصر على إدانته وحده أو على عدد قليل جدا من المتورطين.

الأردنيون يقولون بملء الصوت إن شخصا ظل يكسر القانون، وعمل سنوات طويلة في تزوير ماركات السجائر وتهريب المعدات اللازمة لذلك، ووزع منتجاته داخل البلد وخارجه، لا بد أن يكون “مسنودا” من داخل المؤسسة الرسمية، ما وفر له حصانة ضد الانكشاف ومواجهة القضاء.

هذا هو مربط الفرس بالنسبة للأردنيين في قضية عوني مطيع، فهم يريدون تحقيقا نزيها يكشف كل من هو متهم بالقضية، وأن يتم تجريم من يثبت تورطه، وتغريمهم المبالغ المالية التي كبدوها لخزينة الدولة خلال جريمتهم تلك. أما إذا ثبت أن المتورطين قلائل، وأن الرجل استغل نفوذه الاجتماعي والمالي باستمالة قليلين لتمرير صفقاته، فسيرضى الأردنيون بهذه النتيجة إن كانت التحقيقات قد استوفت جميع أركان القضية.

في الجانب الآخر، يعلم المواطنون أن مطيع ليس الإسم الوحيد الذي وصم بالفساد، فهناك شخصيات عديدة متهمة بملفات جلبت خسائر فادحة للبلد. الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي خير مثال على ذلك، فهو محكوم بقضيتين؛ وبمجموع 37.5 عام حبس، إضافة إلى حكم بمصادرة أمواله. وعلى إثر ذلك أصدر النائب العام مذكرة اعتقال دولية يطلب فيها من الشرطة الدولية (إنتربول) اعتقال الكردي.

لكن، ورغم مرور سنوات على هذا الحكم والمذكرة الدولية، إلا أن الكردي لم يتم جلبه حتى اليوم. وهو ما يضع نقطة سوداء كبيرة في مسيرة حكومات كثيرة ظلت عاجزة عن تسجيل أي إنجاز في هذا المجال.

ما نعرفه كأردنيين أن منسوب الثقة بالحكومات تدنى كثيرا، وأن الحكومة الحالية تقع على عاتقها مهمة كبيرة، وهي إعادة جسور الثقة، وردم الهوة التي اتسعت بين المؤسسة الرسمية وبين المواطن. نعم نسجل للحكومة أنها أحضرت عوني مطيع للعدالة. ولكن ينبغي أن تعرف أن هذا ليس منتهى الإنجاز، إذ يتوجب أن تتبعه بخطوات جادة، سواء في إسقاط شبكته المفترضة، أو في ملف الفساد بشكل عام.