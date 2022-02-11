خطوة نارية يخطوها برشلونة في الصيف

كشفت تقارير صحفية، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، قام بالتحرك السريع من أجل ضم صفقة جديدة لصفوف الفريق الكتالوني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية

وأشارت صحيفة الناسيونال أن نادي برشلونة قام بفتح المفاوضات، من أجل ضم أندرياس كريستنسن مدافع فريق تشيلسي، لتدعيم خط دفاع الفريق الكتالوني

وأكدت الصحيفة أن تشافي هيرنانديز يضع إهتمام كبير على كريستنسن مدافع تشيلسي، ولديه إقتناع تام بقدرات اللاعب ويريد ضمه لصفوف برشلونة

وأردفت الصحيفة أن برشلونة سيكون في مواجهة صعبة مع بايرن ميونيخ، الذي يريد ضم كريستنسن لصفوف الفريق الألماني. وكالات